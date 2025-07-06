CHP'li Murat Emir hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına karşı CHP Adıyaman İl Başkanlığında toplanan kitleye konuşma yaparken kürsüden düştü.

Emir, uzun süre yerde hareketsiz bekledikten sonra ayağa kaldırılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara’ya götürülecek.

Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. — Murat Emir (@muratemirchp) July 5, 2025

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Emir, "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadesine yer verdi.