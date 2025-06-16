CHP'li Murat Emir: Hiçbir CHP'li mutlak butlan hukuki garabetine asla boyun eğmeyecektir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2023'te CHP 38. Olağan Kurultayını gerçekleştirdiklerini anımsatan Emir, Kurultayla ilgili 1 yıl boyunca herhangi bir tartışma yaşanmadığını kaydetti.

CHP'li Emir, şöyle devam etti: "Ama CHP'nin yükselişini görenler, direncini kıramayanlar, '19 Mart darbesi'nden sonra, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koyduktan sonra CHP'yi çökertemeyeceklerini, bu rüzgarın altında kalacaklarını, koltuklarını kaybedeceklerini görenler, CHP'ye bir operasyon başlatma gayretine düşmüşlerdir."

'Mutlak butlan' kavramının hukuki altyapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emir, "Hukukta mutlak butlan için verilen en temel örnek şudur; 2 erkek yanlışlıkla evlenir ve kamu düzenine aykırı olduğu için yıllar sonra dahi önünüze gelirse iptal edersiniz ama '1,5 yıl sonra CHP kurultayını iptal edelim, partiyi kaosa sürükleyelim, parti içinde tartışmalar yaşansın ve gerilemeye başlasın; böylelikle biz de iktidarımıza sahip çıkalım' diyenler mutlak butlan ipine sarılıyorlar" diye konuştu.

Emir, şunları ifade etti: "Bilsinler ki başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir CHP'li bu mutlak butlan hukuki garabetine asla boyun eğmeyecektir. Bir hakim ve iki iftiracıyla CHP, Türkiye'nin birinci partisi bir tartışmanın içine çekilemeyecektir. 2 milyon üyesi, eski ve yeni bütün yöneticileri, CHP'ye umut bağlayan milyonlarla dimdik ayaktayız, ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Türkiye de 4 Kasım'a dönmek isteyen ve 5 Kasım Kurultayı’nı yok saymak isteyen bir kişi vardır; o da Recep Tayyip Erdoğan'dır."