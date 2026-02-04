CHP'li Murat Emir, MHP'li Feti Yıldız'ın 'tam mutabakat' açıklamasına şerh düştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın süreç komisyonu toplantısının ardından "tam mutabakat var" sözlerine şerh düştü. Yıldız'ın "umut hakkı" konusunda soruya "Uzlaştık uzlaştık" cevabını vermesini ve komisyonta tam mutabakat olduğuna yönelik sözlerine yönelik haberi alıntılayan Emir, hiçbir konuda tam uzlaşı sağlanmadığını ancak her konunun konuşulduğunu ve partilerin birbirine yaklaştığını ifade etti.

Emir, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başlık gerçeği tam yansıtmıyor maalesef. Görüntüde de yer aldığı gibi hiçbir konuda tam uzlaşmadığımızı, her konuyu konuştuğumuzu ve partilerin birbirine yaklaştığını ama mutabakat olmadığını ısrarla söylüyorum."

NE OLMUŞTU?

Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan MHP'li Feti Yıldız, "umut hakkı" konusunda mutabakat olup olmadığı sorusuna "Uzlaştık uzlaştık" demişti. Yıldız, komisyonda da tam mutabakat olduğunu ifade etmişti. Buna karşın Yıldız'la birlikte soruları yanıtlayan CHP'li Emir ise "Tam mutabakat olmasa da umuyorum tam mutabakata varacağız. Şimdi hiçbir somut bir konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil. Ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği her konuda görüşüyoruz ve bir uyum içerisindeyiz.Yaklaşıyoruz birbirimize. Komisyon çerçeve raporu hazırlanınca paylaşacağız" dedi.