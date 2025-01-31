CHP'li Murat Emir: "Ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dün gece gözaltına alınan akademisyen ve televizyon programcısı Çiğdem Bayraktar Ör Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklandı.

Bu yazının altına aynı düşüncedeki milyonlarca vatandaş imzasını attığı için ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan! https://t.co/QyjVXoFqxU — Murat Emir (@muratemirchp) January 31, 2025

Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece gözaltına alınan akademisyen ve televizyon programcısı Çiğdem Bayraktar Ör Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklandı. Bu yazının altına aynı düşüncedeki milyonlarca vatandaş imzasını attığı için ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan!"