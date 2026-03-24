CHP'li Murat Emir’den Akın Gürlek açıklaması: “Eski kararların arkasına sığınarak bugünü perdeleyemezsin”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Haziran 2025'te yaptığı konuşmalarla ilgili açtığı manevi tazminat davasını kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Emir, "Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair resmi belgeleri ve tapuları tek tek ortaya koydu. Hemen ardından Gürlek'in danışmanı, panikle basına bir mahkeme kararı servis etti. Ancak ortada net bir çarpıtma var" dedi.

KARAR 29 OCAK'TA

Murat Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair resmi belgeleri ve tapuları tek tek ortaya koydu. Hemen ardından Gürlek'in danışmanı, panikle basına bir mahkeme kararı servis etti. Ancak ortada net bir çarpıtma var. Karar, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde verilmiş ve zaten haberlere konu olmuştu.

Bu tazminat kararı, Akın Gürlek'e tahsis edilen lüks araç, Boğaz'a nazır havuzlu villa ve mesai saatlerinde gezilen yat fuarına ilişkin sorulan haklı sorular gerekçe gösterilerek verilmişti. Eski bir tazminat kararını öne sürerek, bugün ortaya konulan somut belgeleri 'iftira' gibi göstererek; asıl konuyu saptırmak istiyorlar ve çocuk kandırdıklarını sanıyorlar. Eski kararların arkasına sığınıp bugünü perdeleyemezsiniz."