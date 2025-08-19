CHP'li Mustafa Bozbey'den "AKP'ye geçeceği" iddialarına sert yanıt

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlerde CHP'den Bursa Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, hakkında "AKP'ye geçme ihtimali yüksek" şeklinde yayılan iddiaları yalanladı.

Bozbey, kendisi hakkında bugün bazı medya organları ve sosyal medyada yayılan iddialara sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Bozbey, "Bu iddiaları dikkate bile almıyorum, bizler işimizin başındayız" dedi.

"BAŞKA ŞEYLERİN PEŞİNDELER"

İddiaların kaynağının belirsiz olduğunu ifade eden Bozbey, "Kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Onlar başka şeylerin peşindeler" diye konuştu.

Bozbey'in konuşmasında ilgili kısım şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve özellikle hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmeti Bursalılara sunuyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler. Bursa, bize bir buçuk sene önce onay verdi. Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda ve Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi. Bu güven doğrultusunda da bu emaneti onların istediği, arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi. Bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kmse bozamayacaktır."