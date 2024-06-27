CHP'li Mustafa Erdem'den köy meydanının kiralanmasına tepki: İhaleyi iptal edin

CHP'li Mustafa Erdem'den Demre ilçesindeki iskele ve köy meydanının bulunduğu alanın işletmesinin özel bir şirkete kiralanmasına tepki: "Deniz kenarında diye köy meydanına bile göz diktiler."

Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya’nın Demre ilçesinde iskele ve köy meydanının bulunduğu alanın işletmesinin geçtiğimiz gün ihale ile özel bir şirkete verilmesine tepki gösterdi.

Erdem, "Dün yapılan bir ihaleyle memleketim Antalya'nın Demre ilçesi, Üçağız mevkiinde, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan, üstelik sit alanı olan yaklaşık 13 bin metrekarelik alanın işletmesi özel bir şirkete verildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında halkın kullanımında olan alanlar yıllardır AKP iktidarı tarafından şirketlere ihale ediliyor ve halkın kullanımına kapatılıyor. Orada yaşayan insana bir şey sorulmuyor, belediyeye bir şey sorulmuyor. Rant için her şeyi yapıyor bu iktidar” dedi.

Evrensel'in haberine göre; alanın köylülerin kullandığı köy meydanı olduğunu söyleyen Erdem, “Artık insaf diyorum, artık insaf! Halkın kullandığı köy meydanı 3-5 şirketi zengin etmek için halkın elinden alınıp kiraya verilir mi? O meydanı kullanmadan insanlar evine komşusuna bile gidemez. Öyle bir meydan” diye konuştu.

“SİT ALANINI ŞİRKET BÖYLE BIRAKIR MI SANIYORSUNUZ?​”

Diğer taraftan bu alanın sit alanı olduğunu hatırlatan Erdem, “sit alanı olduğundan vatandaş bile gelip 1 çivi çakamıyor. Peki bu ihaleyi alan şirket, burayı böyle mi bırakacak sanki? Yurttaşın anayasa güvencesinde kıyılardan ve denizlerden özgürce faydalanma hakkını elinden alan bu uygulamalardan vazgeçin! Buradan Antalya ve Demre halkı adına Sayın Bakana sesleniyorum: Bu kabul edilemez bir durumdur, ihaleyi lütfen iptal edin" dedi.