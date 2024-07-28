CHP'li Nalbantoğlu: Öldürme hakkını size kim vermiştir?

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak olan yasaya tepki gösteren CHP'li Nalbantoğlu, "Nerede insanlığınız?" diye sordu.

Sokakta yaşayan köpeklerin katledilmesinin önünü açan kanun teklifine yönelik tepkiler sürüyor.

CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan sokak köpekleri yasasına ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı yazılı açıklamada "Yaşatmak varken öldürmek niye" diyen Nalbantoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan sokaklarımızı daha güvenli hale getirmeli bir yandan da hayvan hakları konusunda vicdani duruşumuzu asla kaybetmemeliyiz. Çünkü bu dünya sadece bizlerin değil, kedisiyle, köpeğiyle, kurduyla, kuşuyla, çiçeği ve böceğiyle hepimizin. Bizlerin olduğu kadar bütün canlıların yaşam hakkı var ve bizlerde bu hakka saygı duymak zorundayız. İnsan olmak bunu gerektirir. Vicdanlı olmak, ahlaklı olmak bunu gerektirir. Bu nasıl bir insanlıktır, nasıl bir zihniyettir, nasıl bir anlayıştır? Öldürme hakkını size kim vermiştir? Bu cüreti nerden buluyorsunuz? Onların da bir canı olduğunu nasıl unutuyorsunuz? Nerede merhametiniz, nerede vicdanınız, nerede insanlığınız?"