CHP'li Namık Tan'dan Hakan Fidan iddiası: İki ismin yüksek öğrenim dereceleri hakkında soru işaretleri var

Sahte e-imza üreterek yüzlerce sahte üniversite diploması alındığı skandalı ülke gündemine otururken, CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Diplomat Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'a dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Tan, iki ismin yüksek öğrenim dereceleri hakkında ciddi soru işaretleri olduğunu savundu. Tan, "İkisinin yüksek öğrenim dereceleri hakkında ciddi soru işaretleri var. Birinin uzaktan eğitimle bitirdiğini iddia ettiği ABD üniversitesinin denkliği var mı belli değil. Diğerinin sosyoloji doktorasında hem yurtiçinde hem yurtdışında apaçık tutarsızlıklar var" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, şu ifadeleri kullandı:

"SİSTEMİK ÇÖKÜŞ VE AKP

Yurttaşın devletine emanet ettiği bütün kişisel bilgileri elde edilmiş, kopyalanmış yasadışı işlerde kullanılmış

Öyle ki, basbayağı bir "paralel e-devlet" yapısı kurulduğu ortaya çıkıyor

Muhtemelen buzdağının yalnızca görünen kısmı olan e-imza skandalı, AKP’nin beslendiği kurumsal erozyonun ve devletin temel sütunlarının nasıl aşındırıldığının çarpıcı bir göstergesi

AKP, devletin güven ilişkilerini zedeleyen ve kurumların onurunu aşındıran bu çürümenin yegâne temsilcisi. Bu skandal münferit bir suiistimal değil; cezasızlık kültürü ve kurumsal yozlaşmanın doğal ürünü

Kaybedilen, yalnızca haksız kazanılmış makamlar değil; yüzlerce liyakatli insanın hakkı, gençlerin umudu ve yurttaşın devlete olan güveni

Bütün bu tezgâh al gülüm, ver gülüm dönerken istihbarat teşkilatını elele idare eden dinamik (!) ikili o üstün meziyetlerini (!) bu defa hariciyenin yönetimine vakfetmiş durumda

İkisi de son derece alıngan: En ufak bir eleştiri veya soruyla karşılaşmayagörsünler hemen avazları çıktıkları kadar "İsrail!" diye bağırıyorlar ve veriyorlar fona Kurtlar Vadisi müziğini. Bir numaralı sorumlu ABD hakkında ise dut yemiş bülbüle dönüyorlar

Bu Hakan Fidan ve Nuh Yılmaz ikilisinin alınganlık dışında bir ortak noktaları daha var: İkisinin yüksek öğrenim dereceleri hakkında ciddi soru işaretleri var

Birinin uzaktan eğitimle bitirdiğini iddia ettiği ABD üniversitesinin denkliği var mı belli değil

Diğerinin sosyoloji doktorasında hem yurtiçinde hem yurtdışında apaçık tutarsızlıklar var

Ne yapalım Allah'ın bildiği kuldan saklanmamalı, devlet ciddiyeti denilen şeyin de öyle kasılarak poz vermekle, kaşlarını çatmakla değil önce liyakatle ilgili olduğu akıldan hiç çıkmamalı"