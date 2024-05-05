CHP'li Nazlıaka, AKP'nin seçim vaatlerini hatırlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, düzenlediği basın toplantısında; AKP'nin aile ve sosyal politakalarla ilgili AKP'nin genel seçim beyannamesindeki vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, "Yoksullukla samimi olarak mücadele edecek ve sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vereceğiz" dedi.

Nazlıaka, AKP'nin, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için biri özet olmak üzere, aynı içeriğe sahip iki seçim beyannamesi hazırladığını anlatan Nazlıaka, seçim beyannamelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev alanına giren politikalarla ilgili vaatlerin birinci yılının 14 Mayıs'ta dolacağını hatırlattı.

Aylin Nazlıaka, "Gelin beyannamede yer alan vaatleri, gerçek dışı beyanları, AKP'nin itiraf etmek zorunda kaldığı bazı ifadeleri tek tek inceleyelim" diyerek, şunları kaydetti:

"İKTİDAR SOMUT BİR HEDEF BELİRLEMEDİ"

"Beyannamede, sosyal hizmetler alanında ‘edilecek, yapılacak, önceliklerimiz arasındadır’ gibi somut olmayan birtakım ifadeler kullanılmış. Hep geleceğe dair umut vermek istemişler. Mesela beyannamede, aile konusunda, ‘Önümüzdeki dönemde de ailenin fıtratını, maddi ve manevi olarak daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumak, temel önceliklerimiz arasındadır’ denilmişti. Erdoğan'ın hatırlayacaksınız, iş cinayetleri sonrasında sıkça kullandığı o ‘fıtrat’ mazereti ve 2014 yılında Kadın Zirvesi’nde, ‘Kadın, erkek eşit değildir. Fıtrata ters’ anlayışı burada da kendisini gösterdi. Kadın cinayetlerine değil, kadın şiddet görse dahi aile bütünlüğünün korunmasına odaklanan iktidar, ne bir veri paylaşımı yaptı ne de somut bir hedef belirledi. Elbette aile önemli ama aile içerisinde eğer şiddet varsa o aileye yaklaşım bambaşka olmalıdır."

"TÜRKİYE’DE BEŞ AİLEDEN BİRİ YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ”

Türkiye'de her beş aileden birinin yardıma muhtaç hale geldiğinin altını çizen Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Ülkemizde, 2022 sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre, 26 milyon 75 bin 365 aile bulunmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 Faaliyet Raporu’na göre ise sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane, 4 milyon 989 bin 456. Sosyal yardım alan hane sayısı, toplam hane sayısına orantılandığında yüzde 19,2. Bakanlığın Stratejik Planı’nda çocuk yoksulluğundaki artış tespiti de bir çeşit itiraf niteliğinde sunulmuş. Bakanlık, ekonomik krizle birlikte çocuk yoksulluğun daha da artacağını itiraf etmiştir. Şöyle ki mesela, bir başarıymış gibi yoksulluk sınırının altında olduğu için ailesinin yanında destek alan çocuk sayısının plan bölümünün sonunda, yani 2028 yılında yüzde 40 artacağını öngörmekte. Yani bu aslında şu demek; ailesinin yanında, sosyal ve ekonomik destek programından yararlanan çocuk sayısı 2023 yılında 164 binken 2028 yılında 2 milyon 30 bine yükselecek. Bakanlık böyle öngörüyor. Bu rakamlar, AKP iktidarı döneminde çocuk yoksulluğunun ne kadar hızlı bir şekilde arttığını ve artmaya devam edeceğini de göstermekte.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde sosyal politikalarla ilgili yol haritasının hazır olduğunu bildiren Nazlıaka, eşit bir Türkiye inşa edeceklerini, sosyal yardımları, adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak sağlayacaklarını kaydetti.

Yoksullukla samimi olarak mücadele edeceklerini vurgulayan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vereceğiz. Engellilerin, roman yurttaşlarımızın, gazilerin ve şehit yakınlarının hakları bugün olduğu gibi sadece belli gün ve haftalarda değil, her daim gündemimizde olacak. Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek, kadınların üzerindeki bakım yükünü alacağız. Yaşlı bakımını kamusal bir hizmet olarak sunacağız. Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın hak gasbına uğramaması için gerekli çalışmaları uluslararası standartlar kapsamında yürüteceğiz. Çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşacağız, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız."

Nazlıaka, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına müdahil olacaklarını, ceza indirimi uygulanmaması için ilgili bakanlığın etkin rol almasını sağlayacaklarını belirtti.​​​​​​​