CHP'li Nazlıaka: "Amaç belediye başkanlarını tutuklayarak sanki suç işlemişler gibi göstermeye çalışmaktır"

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KADER), Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklu yargılanmasıyla ilgili hukuki sürece dair değerlendirmelerin paylaşacağı basın açıklamasına Aylin Nazlıaka katılarak destek verdi.

Nazlıaka burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece 'Oya Tekin'e özgürlük' demiyoruz. Bir yandan sizlerin oylarıyla, helal oylarıyla seçilmiş, seçimi kazanmış, Türkiye'nin sekizinci büyük ilçesi olan Seyhan'a hizmet etme aşkıyla yanarak görevinin başına gelmiş ancak sadece bir yıl çalışabilmiş ve 10 aydır da tutsak edilmeye çalışılan Oya Başkan'ın nezdinde sizlerin hakkını hukukunu da savunmak için buradayız. Halkın iradesinin gasp edilmesine 'hayır' demek için buradayız" dedi.

"ORTADA HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR TERCİH VARDIR"

Nazlıaka, kadınların temsil hakkını yok etmeye çalışanlara "hayır" demek için burada olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede siyasetçi olmak zor. Muhalif siyasetçi olmak iyice zor. Kadın muhalif siyasetçi olmak en zor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de bir eşik atlatmıştır. Bugün Türkiye'de yönetilen nüfusun yüzde 12.27'si Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi adaylaştırma sürecinde kadınları sadece listelere koymuş olmak için değil seçilebilir yerlerden büyük ilçelerden halkta karşılığı olan liyakatlı kadrolardan belirleyerek görevinin başına getirecek şekilde adaylaştırmıştır. Sizler de bu kadın arkadaşlarımıza oy verdiniz ve şimdi oyununuzun peşindesiniz. Yürütülen bu süreç bir yargı süreci değildir. Yürütülen bu süreç bir algı sürecidir. Öyle olmasa neden masumiyet karinesi çiğnemeyecektir? Öyle olmasa herhangi bir kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali olmayan başkanlarımız tutuklu yargılanacaktı. Amaç onları tutuklayarak sanki suç işlemişler gibi göstermeye çalışmak. Dolayısıyla buradan bir kez daha haykırıyoruz. Ortada hukuki değil siyasi bir tercih vardır ve diyoruz ki bizler buna izin vermeyeceğiz. Bakın Adana gibi başkan Zeydan Başkan aramızda... Onu görevinin başına döndürmek için ne bekliyorsunuz? Amacınız belli, belediyelerimizin çalışmasına izin vermemektir ama başkan vekillerimiz de kapı gibi buradalar. Dolayısıyla halka hizmet üretmeye aynen devam ediyorlar.

Hiç kadın iftiracı oldu mu aralarında? Olmadı. İşte bu bile kadınların ne kadar sağlam karakterli dik duruşlu olduğunu gösterir. Buradan tüm dik duruşlu kadınlara selam olsun diyorum. Oya Tekin göreve gelirken dedi ki, 'Ben halka hizmet edeceğim.' Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle çalışacağım ve böyle de yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışını şaha kaldırdı. Az zamanda çok iş deriz ya, sadece bir yıllık süreç içerisinde öyle çok hayata dokundu, öyle çok hizmet üretti, öyle çok proje hayata geçirdi ki bunları saymaya zamanımız yetmez."

"OYA BAŞKAN'I ASIL FARKLI KILAN BU KENTİ BİR AİLE SICAKLIĞIYLA KUCAKLAMASI OLDU"

Nazlıaka, Oya Tekin'in göreve geldiği ilk günden itibaren Seyhan'ın her sokağına, her mahallesine bir enerji ve samimiyet getirdiğini belirterek, "Bu değişim sadece rakamlarla değil insanların yüzlerindeki gülümsemeyle de hissedildi. O değişim bugün burada olan sizlerin iradesiyle de bir kez daha güçlü bir şekilde hissediliyor. Şehrin yıllanmış sorunlarına neşter vurup 75 bin ton asfalt dökmesi, yeni imar yollarıyla Seyhan'ın önünü açması işin sadece görünen teknik yanlarından biri. Oya Başkan'ı asıl farklı kılan bu kenti bir aile sıcaklığıyla kucaklaması oldu. Barış ve ekibin evler kreşleriyle kadınların yükünü hafifletirken bir mor dönüşümde öncülük yaparken açtığı yedi kent lokantasıyla da yoksulun, garibin, gurubanın yanında bulunuyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarına eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Sanat atölyelerinden spor sahalarına kadar sadece bir yıl görevde kalmasına rağmen her yerde Oya Tekin'in vizyonu ve dokunuşu olduğunu söyleyen Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Oya Başkanımız halk için çalışan bir yönetim anlayışını hayata geçirmiştir ve bugün işte bu anlayış cezalandırılmaktadır. O sadece yol yapmadı, gönüllere giden köprüleri de yeniden inşa etti. Kısa sürede başardığı bu devasa işlere Seyhan'ın sadece bugünlü değil, yarınlı da kurtaran gerçek bir halkın başkanı olduğunu herkese kanıtladı. Mafyalar, çeteler, en ağır suçların zanları hukuksuz yargılanır ya da hiç yargılanmazken hayatını adalet sistemine vakfetmiş ve topu topu bir yıl belediye başkanlığı yapmış bir insan insana bu muameleyi yapmanızı aklınız, vicdanınız kabul ediyor mu? Biz de aynı soruyu soruyoruz. Bu adaletsizliğin herhangi bir izahı yoktur. Seçilmiş belediye başkanımıza sahip çıkıyor ama aynı zamanda kadınların eşit temsil hakkını da sahip çıkıyoruz. Ben kadın hareketinden gelen bir arkadaşınızım. Oya Tekin de öyle ve benim Kadın Kolları Genel Başkanlığı yaptığım dönemde kendisi Adana İl Başkanımızdı. Her daim kadınların, çocukların, tüm ötekileştirilenlerin yanında oldu. Birçok kadına yönelik şiddet çocuk istismarı vakasında Oya Tekin savunuculuk yaptı, avukatlık yaptı ve kadın hareketiyle her daim yakın ilişkiler içerisinde oldu."