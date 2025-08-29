CHP'li Nazlıaka'dan 6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin açıklama: "Bakanlık görevini yerine getirmemiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Antalya’da devlet korumasında iken hayatını kaybeden altı aylık Arda bebeğe ilişkin olarak, "Arda bebeğin ölümü, açıkça göstermektedir ki; Bakanlık görevini yerine getirmemiştir. Çocukların hayatı, ihmal ve duyarsızlıkla kaderine terk edilmiştir. Bu acı kaybın hesabı yalnızca adli süreçte değil, siyasi ve idari sorumlulukla da verilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Antalya’da devlet korumasında iken hayatını kaybeden altı aylık Arda bebeğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, "Arda bebek, göz göre göre öldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sesleniyorum: çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" dedi.

"MÜNFERİT DEĞİL İHMALLER ZİNCİRİNİN SONUCU"

Nazlıaka, açıklamasında şunları kaydetti:

''Antalya'da devlet koruması altındaki yalnızca altı aylık Arda bebeğin, Çocuk Evleri Sitesi'nde kırık beşiğe sıkışarak yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak bu acı olay, münferit bir trajedi değil, uzun süredir göz göre göre büyüyen ihmaller zincirinin bir sonucudur. 27 bebeğin yalnızca iki bakıcıya emanet edilmesi, çocukların yaşam hakkının hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır.

Denetimsizlik, liyakatsizlik, personel yetersizliği ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yönetim anlayışı, bir canımızı daha aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devasa bütçesine rağmen, Niğde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde olduğu gibi bebekler için bir mama sandalyesi bile almamaktadır. Paralar, çocukların yaşamını güvence altına almak yerine lüks arabalar ve benzeri harcamalarla çarçur edilirken; çocuklarımız kırık beşiklerde, bakımsız kurumlarda ölüme terk edilmektedir.

Eğer Arda bebeğin yattığı beşik sağlam olsaydı, bugün Arda hayatta olacaktı. Açıkça tanı koymak gerekir: Arda bebeğin katili iktidardır. İki görevlinin tutuklanması, sorumluluğu yalnızca birkaç çalışana yükleme çabasıdır. Oysa asıl sorumluluk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aittir. Çocukları 'devlet koruması' altına almak yalnızca onları kurumlara yerleştirmek değildir; esas olan onların güvenliğini, sağlığını ve geleceğini güvence altına almaktır."

"BAKANLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

Nazlıaka ''Arda bebeğin ölümü, açıkça göstermektedir ki; Bakanlık görevini yerine getirmemiştir. Çocukların hayatı, ihmal ve duyarsızlıkla kaderine terk edilmiştir. Bu acı kaybın hesabı yalnızca adli süreçte değil, siyasi ve idari sorumlulukla da verilmelidir. Bizler, çocukların güvenliği için; çocuk evleri ve yurtlarda derhal kapsamlı bir inceleme yapılmasını, personel sayısının artırılmasını, denetim mekanizmalarının şeffaf biçimde işletilmesini, sorumluların en üst kademelere kadar hesap vermesini talep ediyoruz.

Arda bebeğin yaşam hakkı, devletin gözetiminde elinden alınmıştır. Bu kayıp, asla 'kaza' ya da 'bireysel ihmal' diye geçiştirilemez. Çocukların canı, ihmallerin gölgesinde yitip gitmeye devam edemez.Unutmayalım: Çocuklarımızın güvenliği, devletin en temel sorumluluğudur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum: çocuklar uyurken susulur, ölürken değil'' ifadelerini kullandı.