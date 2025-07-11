CHP'li Nazlıaka'dan Maden Yasası tepkisi: Bu yasayı derhal geri çekin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara’daki Cemal Süreya Parkı’nda 9 gündür Maden Yasası’na karşı nöbet tutan yurttaşları ziyaret etti. Doğasına, suyuna, ağacına sahip çıkan yurttaşlarla birlikte olduklarını belirten Nazlıaka, iktidara “Bu yasayı derhal geri çekin” çağrısında bulundu.

Nazlıaka, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Cemal Süreya Parkı’ndayız. Burada 9 gündür şurada yatan kalkan, köyüne, doğasına, suyuna, ağacına sahip çıkan güzel insanlarla birlikteyim. Bu güzel insanlar seslerini duyurabilmek için Meclis’e en yakın parklardan birini seçmiş ve sabahtan akşama kadar burada çeşitli ziyaretçileri oluyor. İmece usulü ile iletişimi sürdürenler onlara yemek getiriyor, dayanışma duygularını büyütüyor. Bizler de dayanışmayı yükseltmek ve burada onların sesini daha fazla duyurmak için geldik. Burada 80 yaşında teyzemiz de var. Yanımda 'Yılın Direnişçisi' ödülünü alan, İkizköy’ün meşhur muhtarı Necla Işık var. Yine farklı köylerden gelen köylülerimiz de burada.

Dolayısıyla hep birlikteyiz ve bu direnişin örgütlenmesinde emeği geçen sendikamız da burada. Aslında tek bir istekleri var: Maden Yasası’nın önce geri çekilmesi, ardından da tamamen iptal edilmesi. Hepimiz biliyoruz ki bu bir rant yasasıdır. Hepimiz biliyoruz ki binlerce yıldır yaşayan o zeytin ağaçlarının sökülüp bir yerden başka bir yere taşınması mümkün değildir. Bilimsel olarak da bu mümkün değil. Çünkü aynı rakımda olacak, aynı iklimde olacak, aynı güneş açısına ve aynı su imkânlarına sahip olacak ki o ağaç orada tekrar köklensin. Bu çok zor bir şey. Kaldı ki bu kadar çok ağacı söküp nereye dikecekler? O yüzden bu aslında tamamen doğayı talan etmektir. Tam anlamıyla zeytinlikleri katletmektir.

Biz diyoruz ki: Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve doğasına sahip çıkan bu güzel insanları duyun! AKP iktidarına sesleniyoruz: Bu yasayı derhal geri çekin. Bu güzel insanlar sürekli Ankara’ya gelip gidip dert anlatmaya çalışmaktan yoruldular. Ama sanmayın ki direnişten vazgeçecekler. Çünkü güçlerini haklılıklarından alıyorlar. Onların karşısında ise büyük büyük şirketler var. Onlar güçlerini bu şirketlerden alıyor. Biz halkın partisiyiz. O yüzden halkın yanındayız ve halkın gücünü egemen kılmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki halk kazanacak. Biliyoruz ki emek kazanacak. Biliyoruz ki er ya da geç, bugün burada direnen bu güzel insanların dileği gerçekleşecek. Bunun bir an önce olmasını istiyoruz.

Necla Muhtarım dün hastanedeydi. Sağlığını kaybetti. Burada yatıp kalkmak kolay değil. Ankara’nın özellikle akşamları iklimi çok sert olur. O yüzden bu hava koşullarına adapte olmak, Muğla’dan gelen biri için kolay değil. Ama yine de vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Bizler de onların bu kararlılığının ve onurlu direnişinin sonuna kadar arkasındayız. Doğa katliamına, zeytinliklerin yok edilmesine dur diyoruz."