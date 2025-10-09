CHP'li Nazlıaka'dan "Millete Emanet" kitabına destek çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, gazeteci Yavuz Oğhan'ın kaleme aldığı "Millete Emanet" kitabı için destek çağrısı yaptı.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Hepimizin yakından tanık olduğu karanlık bir süreci anlatan bir kitap yayımlandı. Yavuz Oğhan'ın kaleme aldığı bu kitabın adı 'Millete Emanet.' Bu kitap sadece bir gazetecinin gözünden yazılmış bir anlatı değil; aynı zamanda hukuka, demokrasiye ve millet iradesine yapılan bir müdahalenin de bütün yönleriyle çarpıcı bir şekilde ele alındığı bir belge.

Millete Emanet, 19 Mart darbesinde yaşananları adım adım gözler önüne seriyor. Ve bu kitap sadece bir anlatı değil, aynı zamanda büyük bir ailenin de dayanışma çağrısı. Çünkü kitabın tüm geliri, 19 Mart sürecinde mağdur olan ailelere ve darp edilen, eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere aktarılacak.

Yani siz bu kitabı aldığınızda sadece bir haksızlığı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda bir iyileşme sürecine de katkı sunmuş olacaksınız. Gelin, Millete Emanet’i okuyalım, okutalım, herkese ve herkesle paylaşalım, sahiplenelim. Bu ülkenin vicdanlı insanları olarak adalete ve demokrasiye olan inancımızı gösterelim. Aydınlık günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiler."