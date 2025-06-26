CHP'li Nazlıaka: "Halkın haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmak istiyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, RTÜK'ün verdiği cezalara tepki gösterdi.

RTÜK'ün Halk TV’ye 10 gün ekran karartma, Tele 1’e ve Sözcü TV’ye de para cezaları verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK; Halk TV, Sözcü TV ve Tele 1’i susturmaya çalışıyor. Halkı ikna edemedikçe, halkın sesi olanlara boyun eğdirmek istiyorlar. Halkın haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmak istiyorlar. Gerçeklerden korkmayın! Gerçekler her yerde! Yanınızdayız!"