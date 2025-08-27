CHP'li Nazlıaka: Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir hekim ile kadın hasta arasında yaşanan kıyafet tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Nazlıaka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınların kıyafetine karışma cüreti artık salgın gibi yayılıyor! Bugün Konya Meram Devlet Hastanesi’nde bir doktor, genç bir kadını 'açık giyindiği' gerekçesiyle muayene etmeyi reddetti. Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız!" ifadesini kullandı.