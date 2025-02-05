CHP'li Nimet Özdemir: “İktidar yürüyüşümüzün gücünden korkanlar, gündemi değiştirmek için yine engeller koyuyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 ay aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli iddianame hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

“Yarın büyük depremin yıldönümü…Acılar hala taze, sorumlular hâlâ hesap vermedi. Ama iktidar yürüyüşümüzün gücünden korkanlar, gündemi değiştirmek için yine engeller koyuyor. Ne yaparsanız yapın, yürüyenler durmaz, güneşli günler er ya da geç gelir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”



