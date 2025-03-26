CHP'li Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi

Tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştiriliyor.

CHP, İBB Başkanvekilliği için aday olarak Nuri Aslan'ı gösterdi. AKP'nin adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu.

Yapılan oylama sonucu yeterli çoğunluk sağlanamadı. Adayların aldığı oy sayısı şöyle oldu:

Nuri Aslan: 173

Zeynel Abidin Okul: 123

Geçersiz: 5

Meclis çoğunluğunun 3'te 2'si bulunamadığından ikinci tura geçildi.

İkinci tur sonuçları ise şöyle oldu:

Nuri Aslan: 177

Zeynel Abidin Okul: 125

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

NURİ ASLAN SEÇİLDİ

Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.