CHP'li Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi gerçekleştiriliyor. İlk iki turda en fazla oyu CHP'nin adayı Nuri Aslan aldı ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.
Tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştiriliyor.
CHP, İBB Başkanvekilliği için aday olarak Nuri Aslan'ı gösterdi. AKP'nin adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu.
Yapılan oylama sonucu yeterli çoğunluk sağlanamadı. Adayların aldığı oy sayısı şöyle oldu:
Nuri Aslan: 173
Zeynel Abidin Okul: 123
Geçersiz: 5
Meclis çoğunluğunun 3'te 2'si bulunamadığından ikinci tura geçildi.
İkinci tur sonuçları ise şöyle oldu:
Nuri Aslan: 177
Zeynel Abidin Okul: 125
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.
NURİ ASLAN SEÇİLDİ
Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.
Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.