CHP'li Nurten Yontar Meclis kürsüsünde peruğunu çıkardı, meme kanseri olduğunu açıkladı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Nurten Yontar, kürsüde kendisinin de meme kanseri olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Yontar, açıklamasında, şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığını arttırmalı. Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir."

"HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir" diyen Yontar, "Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı.

Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.