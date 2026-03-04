CHP'li Ocaklı: Emekliyi düşünmek zorundasınız. Kaynak yok diye bir şey yok

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bu konurdaki açıklamalarını hatırlatan Bakırlıoğlu, "İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşını öne sürdü. Jeopolitik risklerden bahsetti ve 'Kaynak üretmekte zorlanıyoruz' dedi. Kaynak üretmekte zorlanıyormuş iktidar. Bu torba yasaya baktığımız zaman en düşük ihtimalle 120 milyar liralık bir kaynak var. Teklifin birçoğunda etki analizinde rakamlar yok, tam bilemiyoruz ama siz dönüyorsunuz emekliye kaynak bulmakta zorlanıyorsunuz" dedi.
İşsizlik Sigorta Fonu'nda devlet katkısının yüzden 1'den yarıma indirilmesine ilişkin düzenlemeyle Hazineye Ocakta 10 milyar lira devlet katkısı aktarılacağını söyleyen Bakırlıoğlu, "2026 yılında 130 milyar liralık bir devlet katkısı olacağını tahmin etmekteyiz İşsizlik Sigorta Fonu'na ve bunu yarıya indirmek suretiyle 65 milyar liralık bir kaynak elde edilecek. Ancak bu kaynaktan 1 lira dahi emeklilerimize gitmeyecek. Şimdi bu 65 milyar dediğimiz rakam şuna tekabül ediyor: Türkiye'deki 17 milyona dayanmış olan emeklilerimizin Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 2 biner lira daha fazla emekli ikramiyesi almasına tekabül etmekte. Böylesi bir rakam ile bir kaynak yaratıyorsunuz. Fakat diyorsunuz ki emekliye kaynak yok" şeklinde konuştu. Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2018'de bin lira, 2019 bin lira, 2020 bin lira, 2021 bin 100 lira, 2022 bin 100 lira, hiç artış yok. Ne zaman ki 2023 yılında seçim var, bayram ikramiyesi 2 bin lira. İki katına çıkıyor. 2024'te 3 bin lira, 2025'te 4 bin lira. Bu sene seçim yok. Bayram ikramiyesine herhangi bir zam yok. Ne zaman gelecek? Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl erken seçim yapmayı düşünüyorsunuz. Emekliler yılda iki defa olsun akıllarınıza gelmek istiyor. İki bayramda hatırlayın diyor. Siz onları ancak 5 senede bir, seçimden seçime hatırlıyorsunuz."
OCAKLI: 17 MİLYON EMEKLİ GRUP BAŞKANINIZIN SÖYLEDİĞİ AÇIKLAMAYLA HÜSRANA UĞRADI
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
, teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin bir düzenleme olmamasını eleştirdi. Gelecek Partisi'nden istifa eden ve bir süre bağımsız kaldıktan sonra AKP'ye katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in 2024 yılında yaptığı, "En düşük emekli aylığı ücreti asgari ücret seviyesine gelmeli" açıklaması yaptığını hatırlatan Ocaklı, "Hala gelmeli diye düşünüyor musun? Geçen sene öyleydi. Şimdi oraya gittiğiniz için bunu savunamıyorsunuz. Haklısınız" diye konuştu. İsa Mesih Şahin'in "Bu kanunda emeklilerle ilgili bir konu yok ki..." sözleri üzerine Ocaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaten emeklilerle ilgili kaygınız o koltuğa geçtikten sonra olmamaya başladı. Bizim var kaygımız, bizim derdimiz var. Emeklilere bin lira, 2 bin lira gibi bir para verebilseniz bu bayram, rahat edebilme ihtimallerini düşünüyoruz. Sizin bir günde ödediğiniz faiz miktarı kadar bir para ve bin lira ediyor o. Bu parayı emekliye bayram ikramiyesi olarak verseniz insanlar ceplerine, torunlarının cebine harçlık vermez. Olmaz arkadaş. Emekliyi düşünmek zorundasınız. Kaynak yok diye bir şey yok. 17 milyon emekli Grup Başkanı'nızın söylediği açıklamayla hüsrana uğradı."
Ocaklı, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde, konut ve iş yerlerinin borçların bir defada ödemesiyle indirim uygulanmasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "Yıkımlardan vatandaşı sorumlu tutuyorsunuz. Vatandaşın kendi parasıyla yaptığı bina yıkıldı diye vatandaştan topladığınız parayla onların evini yaptığınızda, 'Yüzde 75 indirim yapacağım sana'... Niye? Çünkü seçim ekonomisi, para lazım. Biz 2 yıl önce size bir önerge verdik. Dedik ki, 'arkadaşlar bu deprem konutlarından para alınmadan bu işi yapalım.' 'Yok' dediniz. Açık senetler, imzalar aldığınız vatandaştan şimdi de seçim yaklaşıyor diye 'Yüzde 75'ini silelim.' Bunlar doğru şeyler değil. Deprem üzerinden propaganda, politika ya da çıkar sağlama meselesi olamaz" ifadelerini kullandı.
İsa Mesih Şahin'in "Vatandaş memnun, vatandaş ziyadesiyle memnun. Ben deprem bölgesinin bir evladıyım" sözlerine karşılık Ocaklı, "Vatandaş memnuniyetini sandıkta gösterir. Dolayısıyla benim tavsiyem AKP içinde bu söylediğin şeyin peşinde dur. Emekli maaşını asgari asgari ücret seviyesine getirmek için çaba göster. Bu kabul edilmezse de oturma orada" yanıtını verdi.
Şahin'in söz konusu kanun teklifinde emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin bulunmadığını hatırlatması üzerine Ocaklı, "Sen yapacaksın onu. Daha evvel, muhalefet sıralarındayken yapıyordun" dedi.