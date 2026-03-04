CHP'li Ocaklı: Emekliyi düşünmek zorundasınız. Kaynak yok diye bir şey yok

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bu konurdaki açıklamalarını hatırlatan Bakırlıoğlu, "İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşını öne sürdü. Jeopolitik risklerden bahsetti ve 'Kaynak üretmekte zorlanıyoruz' dedi. Kaynak üretmekte zorlanıyormuş iktidar. Bu torba yasaya baktığımız zaman en düşük ihtimalle 120 milyar liralık bir kaynak var. Teklifin birçoğunda etki analizinde rakamlar yok, tam bilemiyoruz ama siz dönüyorsunuz emekliye kaynak bulmakta zorlanıyorsunuz" dedi.

İşsizlik Sigorta Fonu'nda devlet katkısının yüzden 1'den yarıma indirilmesine ilişkin düzenlemeyle Hazineye Ocakta 10 milyar lira devlet katkısı aktarılacağını söyleyen Bakırlıoğlu, "2026 yılında 130 milyar liralık bir devlet katkısı olacağını tahmin etmekteyiz İşsizlik Sigorta Fonu'na ve bunu yarıya indirmek suretiyle 65 milyar liralık bir kaynak elde edilecek. Ancak bu kaynaktan 1 lira dahi emeklilerimize gitmeyecek. Şimdi bu 65 milyar dediğimiz rakam şuna tekabül ediyor: Türkiye'deki 17 milyona dayanmış olan emeklilerimizin Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 2 biner lira daha fazla emekli ikramiyesi almasına tekabül etmekte. Böylesi bir rakam ile bir kaynak yaratıyorsunuz. Fakat diyorsunuz ki emekliye kaynak yok" şeklinde konuştu. Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de bin lira, 2019 bin lira, 2020 bin lira, 2021 bin 100 lira, 2022 bin 100 lira, hiç artış yok. Ne zaman ki 2023 yılında seçim var, bayram ikramiyesi 2 bin lira. İki katına çıkıyor. 2024'te 3 bin lira, 2025'te 4 bin lira. Bu sene seçim yok. Bayram ikramiyesine herhangi bir zam yok. Ne zaman gelecek? Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl erken seçim yapmayı düşünüyorsunuz. Emekliler yılda iki defa olsun akıllarınıza gelmek istiyor. İki bayramda hatırlayın diyor. Siz onları ancak 5 senede bir, seçimden seçime hatırlıyorsunuz."