CHP'li Ocaklı: "Kayyum 12 Eylül zihniyetinin devamıdır"

Çalışma Bakanlığı’nın görevinin, çalışan sağlığını, güvenliğini ve refahını esas alarak; çalışma barışı ve düzenini, etkin bir sosyal güvenlik sistemini sağlamak, istihdamı desteklemek olduğunu belirten CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakanlığın bu görevini yerine getiremediğini söyledi.

10 YILDA İŞ CİNAYETLERİNE 21 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2023 yılında iş cinayetlerinde 1.932 işçinin hayatını kaybettiğini, 2024 yılının ilk 9 ayında ise 1.371 işçinin Bakanlığın ihmali ve sorumsuzluğu nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Ocaklı, son 10 yıldaki iş cinayetlerinde 21.158 işçinin hayatını kaybetmesinin Çalışma Bakanlığının utancı olduğunu söyledi.

Asgari ücret 30, altında yokuz

Birkaç gün sonra asgari ücretin açıklanacağını belirten Ocaklı, “Tavrımız çok net; en az otuz, bunun altında yokuz” dedi. Açlık sınırının 20.432 T, yoksulluk sınırının 66.553 TL olduğunu, enflasyonun ise aydan aya asgari ücreti erittiğini vurgulayan Ocaklı, “Asgari ücretle çalışan 13 milyon kişiyi enflasyona ezdirdiniz, açlığa mahkum ettiniz” diye konuştu.

"ALIRKEN ŞAHİN, VERİRKEN GÜVERCİN"

Çalışanların ücretlerine hedef enflasyona göre zam yapalım ama vergileri geçmiş/gerçekleşen enflasyon oranına göre artıralım demenin çalışanları enflasyona ezdirmek anlamına geldiğini kaydeden Ocaklı, “Alırken şahin, verirken güvercin gibisiniz. Sizde insaf yok, Allah korkusu da yok. TÜİK’e göre %47, sokakta %100 enflasyon var ama vatandaşın çığlığını duymuyorsunuz” dedi.

"ENFLASYONUN SEBEBİ ASGARİ ÜCRET DEĞİL, AKP'NİN BECERİKSİZLİĞİ"

Asgari ücretin yükselmesinin enflasyonu artıracağı şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ocaklı, “Üretimi değil, rantiyeciliği desteklediğiniz için enflasyon yükseliyor.” dedi.

Asgari ücretin maliyetini tümüyle işverene yüklemek de hakkaniyetli değil

Asgari ücretin maliyetinin tümüyle işverene yüklenmesinin de hakkaniyetli olmayacağını savunan Ocaklı, “30 bin liranın alan için az, veren için de fazla maliyetli olduğunu elbette ki farkındayız. Çünkü, faiz, enflasyon, kur üçgenine sıkışan KOBİ’ler, küçük esnaf, turizmci, sanayici zorda. Dolayısıyla asgari ücretin maliyetini tamamıyla iş dünyasına yıkmak da elbette hakkaniyetli değildir. Çalışan sayısına göre kademelendirme yapılmalı, sosyal güvenlik prim desteği ile vergi desteği sağlanmalıdır” diye konuştu.

"EMEKLİLERİN DURUMU İÇLER ACISI"

Ocaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kademeli emekliliği getiren teklifimizi yine reddettiniz. Birkaç gün geç sigortalı olduğu için birisine 17 yıl geç emekli olacaksın denebilir mi? Bu bir adalet sorunudur.”

“Yıllarca çalışıp emekli olan 16 milyon kişi var. Bunların çoğu 12.500 TL ile geçinmek zorunda bırakıldı. Emekli maaşını %100 artırsanız dahi açlık sınırına yaklaşamıyor. Avrupalı emekliler uzun tatiller yapabilirken, bizim emeklilerimiz akşam pazarında atılacak sebzeyi ucuz alabilmeye çalışıyor.”

"EKONOMİ BİR TERCİHTİR"

Ekonominin ne önceki bakanın gözlerindeki ışıltı, ne yenisinin kendince tanımladığı rasyonalite olduğunu ifade eden Ocaklı, “Ekonomi bir tercih meselesidir. Siyasi iktidar ülkenin kaynaklarını milyonlarca işçiye, emekliye, dar gelirliye, işsize, çiftçiye mi aktaracak yoksa bir avuç sermaye sahibine mi aktaracak? Siyaset de ekonomide neyi tercih ettiğinizin cevabıdır.” diye konuştu.

"DARBECİ ZİHNİYETİN DEVAMI"

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum uygulamalarını eleştiren Ocaklı, “Seçimle alamadığınız belediyelere kayyım atıyorsunuz, halkın iradesini zorbalıkla ele geçirmeye çalışıyorsunuz.” dedi. Belediyelerle birlikte muhtarlıklara da kayyım atandığını hatırlatan Ocaklı, “Yandaşınız olmayanlara ‘muhtar bile olamazsın’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"AKP İKTİDARI 12 EYLÜL'DE DOĞDU, 28 ŞUBAT'TA FİLİZLENDİ, 15 TEMMUZ'DA OLGUNLAŞTI"

AKP iktidarının 12 Eylül’de doğduğunu, 28 Şubat’ta filizlendiğini, 15 Temmuz’da da olgunlaştığını ifade eden Ocaklı, “Darbelerle var olmuş ve OHAL ile varlığını devam ettirmektedir. Kayyım politikası 12 Eylül’ün zihniyetidir, 28 Şubat’ın devamıdır, milli iradenin çalınmasıdır.” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, orman alanlarının %98’inin, tarım alanlarının da %70’inin madencilik faaliyetlerine açılmasına sessiz kalmasını eleştiren Ocaklı, “Bu alanları korumak sizin görevinizdir. Hayvancılığa desteğiniz yok. Tarımda ithalat çok arttı. 17 TL ile çaydan geçinilmiyor, 120-130 TL ile fındıktan geçinilmiyor.” diye konuştu.