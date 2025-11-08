CHP'li Okuducu'dan iddia: "10 Kasım öncesi okula Erdoğan'la Atatürk'ün fotoğrafı asıldı"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılması yönünde talimat göndermesine tepkiler sürerken, benzer bir olayın İstanbul Ümraniye’de yaşandığı iddia edildi.

İddaya göre 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı.

Okulun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Bulut Can Okuducu şunları yazdı:

“2025’in 10 Kasım’ı bir ilke tanıklık etti. Okullara asılan Atatürk bayraklarının yanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi de yer aldı. Cumhuriyet Bayramımızda yaşanan olay 10 Kasım’da tekrarlandı. Aşağıdaki fotoğraf Ümraniye’deki bir okuldan.

10 Kasım; emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık savaşıyla mazlum uluslara ışık olan, kurduğu ulus devletle dünya tarihine geçen eşsiz bir önderin yasını tuttuğumuz gündür. Onu saygıyla andığımız bir gündür.

Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde takınılan bu tavır kabul edilemez. Bunun hiçbir açıklaması olamaz ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz

Yüce Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Bir kez daha kurduğu devlete ve devrimlerine sahip çıkma sözü veriyoruz.

Yaşasın laik, demokratik Cumhuriyetimiz!

Yaşasın bağımsız Türkiye”