CHP'li Orhan Sarıbal’ın basın danışmanı istifa etti
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetmesi sonrası tartışmalar devam ediyor.
Evrensel'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle öne çıkan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın basın danışmanı eski ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz'in görevinden istifa ettiği öğrenildi.