CHP'li Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanlarından açıklama: Özgür Özel'i destekliyoruz

CHP'nin Orta ve Doğu Karadeniz İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Altınordu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada "Dahili ya da harici hiçbir müdahale, hiçbir baskı ve hiçbir tehdit bizleri halkın yanında durmaktan ve demokrasi mücadelemizden vazgeçiremeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi, toplumsal barışı ve demokratik hukuk devletini önceleyen siyaset anlayışını sonuna kadar desteklediğimizi açıkça ifade ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler; CHP'nin Orta ve Doğu Karadeniz’de görev yapan il başkanları ve belediye başkanları olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, bir asrı aşan çınarımız CHP çatısı altında milletimiz için durmaksızın çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna güçlü biçimde ilan ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin iradesiyle göreve gelen belediyelerimizde ortaya koyduğumuz halkçı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışı; toplumun geniş kesimlerinde büyük karşılık bulmuş, vatandaşlarımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır. Belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu kapsayıcı, halk odaklı ve sosyal adaleti önceleyen yönetim anlayışı; Türkiye’de yerel yönetimlere dair güçlü bir değişim iradesini ortaya çıkarmıştır. Halkın kaynaklarını yine halk için kullanan, adaleti, eşitliği ve liyakati esas alan belediyecilik modelimiz; yalnızca yerel yönetimlerde değil, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarda da önemli bir karşılık yaratmıştır.

Tam da bu nedenle; belediyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve partimize yönelik siyasi baskılar, itibarsızlaştırma çabaları ve yargı eliyle yürütülen operasyonlar artarak sürdürülmektedir. Ancak bilinmelidir ki; kirli kumpaslarla, algı operasyonlarıyla ve çirkin iftiralarla CHP'nin yürüyüşünü durdurabileceklerini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Dahili ya da harici hiçbir müdahale, hiçbir baskı ve hiçbir tehdit bizleri halkın yanında durmaktan ve demokrasi mücadelemizden vazgeçiremeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi, toplumsal barışı ve demokratik hukuk devletini önceleyen siyaset anlayışını sonuna kadar desteklediğimizi açıkça ifade ediyoruz. CHP; dün olduğu gibi bugün de halkın umudu olmaya, adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin savunucusu olmaya devam edecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere halkın iradesini temsil eden tüm kadrolarımızla birlikte, Türkiye İttifakı anlayışıyla başlattığımız iktidar yürüyüşü kararlılıkla sürecek; demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelemiz büyüyerek devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Son sözü yine millet söyleyecektir."