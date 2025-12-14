CHP'li Özçağdaş: AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızını torpille konsolosluğa soktunuz

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, TBMM'deki çocuk istismarı, MESEM'de yaşananlar ve liyakatsız işe alımlarla ilgili konuştu. Özçağdaş, “TBMM'de bir çocuğun uğradığı istismarı engelleyememenin üzüntüsünü paylaşıyoruz, tıpkı MESEM’de olduğu gibi. Oysa MESEM’de öldürülen çocukları koruyamadınız ancak buna tepki gösteren çocukları tutukladınız. MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolusluğa atamış. Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz. Bir milyon kişi içinde adam bulamamışsınız bir AK Parti’linin kızını torpil ile Almanya'ya göndermişsiniz. Size ne desem boş” dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

ÖZÇAĞDAŞ: "BİR MİLYON KİŞİ İÇİNDE ADAM BULAMAMIŞSINIZ BİR AK PARTİ’LİNİN KIZINI TORPİL İLE ALMANYA'YA GÖNDERMİŞSİNİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuşmasında TBMM lokantasında yaşanan cinsel istismar olayını hatırlatarak, “TBMM'de bir çocuğun uğradığı istismarı engelleyememenin üzüntüsünü paylaşıyoruz, tıpkı MESEM’de olduğu gibi. Oysa MESEM’de öldürülen çocukları koruyamadınız ancak buna tepki gösteren çocukları tutukladınız. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? MESEM’de hayatını kaybeden Eren'in babasına ne cevap vereceksiniz? Bakan cevap vermiş, 24 Kasım’da AKP’nin AR-GE Eğitim Başkanı’nın kızı Şeyma Şen’i atamasız, dışarıdan konsolosluğa atamış. Siz ancak bakan çocuklarının hakkını bilirsiniz. Bir milyon kişi içinde adam bulamamışsınız, bir AK Parti’linin kızını torpil ile Almanya'ya göndermişsiniz. Size ne desem boş” dedi.

"SEMİRTTİKLERİNİZİN YÜZDE 60’INI CEBİNDEN ALIRSANIZ 15 MİLYON ÇOCUĞUMUZ İÇİN SU DA VAR, YEMEK DE VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemini inşa edeceklerini kaydeden Özçağdaş, “Okulları ezberci ve sınav odaklı yapılar olmaktan çıkaracağız. Özgür, düşünen, sorgulayan ve yaratıcı bireyler yetiştiren yaşam alanları haline getireceğiz. MESEM’leri bitireceğiz. Okullara yatırım bütçesini artıracağız. 100 bin ücretli öğretmen yerine kadrolu öğretmen atayacağız. Kaynağı nereden bulacağımızı söylüyorsunuz. Bunun toplam maliyeti 460 milyar lira. Yandaşlarınızdan bu yıl almamaya karar verdiğiniz vergi 760 milyar lira. Yani bir yandan semirttiklerinizin yüzde 60’ını cebinden alırsanız 15 milyon çocuğumuz için su da var, yemek de var, güvenlik görevlisi de var, temizlik görevlisi de var” diye konuştu.

"KAPATTIĞINIZ KÖY OKULLARINA YENİDEN AÇACAĞIZ"

Özçağdaş, şunları kaydetti:

“Tam gün eğitime geçeceğiz. Sanatla, sporla, kültürle, güvenli yeşil alanlar ile buluşturacağız öğrencileri. Kapattığınız köy okullarına yeniden açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Özel okullarda nitelikli eğitimleri satın almaya mecburen bırakan bu düzeni değiştireceğiz. Kendi garabetiniz olan 4+4+4 sistemine son vereceğiz. Okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim haline getireceğiz. Kaderine terk edilen özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız ve onlara bu hizmeti sunan ancak kullanamaz hale gelen eğitim kurumlarımızı yeniden aktif hale getireceğiz. Vizyonumuzun temelinde mutlu öğretmenler var. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını içeren yasal mevzuatlar geliştireceğiz. Maaşlarını ve özlük haklarını geliştireceğiz. Tüm eğitim çalışanlarına bir maaş hazırlık ödeneği ve bir maaş ikramiye vereceğiz. Özel okullardaki öğretmenlere taban maaş ve özlük hakı vereceğiz. Mülakat, Milli Eğitim Akademisi gibi uygulamalara son vereceğiz. Mülakat mağdurları öğretmenlerin ve KPSS mağdurlarının sorunlarını dile getireceğiz."