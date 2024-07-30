CHP'li Özçağdaş: "Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü güvenli bir bina değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, "Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü güvenli bir bina değil. Bu bina bir başka kamu kurumu tarafından güvensiz olduğu için boşaltılmış bir bina. Temelinde problem var, kendisinde problem var. İkincisi, çalışmaya da müsait değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güvenli olmadığını belirterek, boşaltılmasını talep etti.

Özçağdaş, bazı eğitim sendikası üyeleriyle Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu.

Sendika temsilcilerinin katılımıyla 24 Ocak'ta da burada bir basın açıklaması yaptıklarını, binanın taşınmasıyla ilgili taleplerinin bulunduğunu anımsatan Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü güvenli bir bina değil. Bu bina bir başka kamu kurumu tarafından güvensiz olduğu için boşaltılmış bir bina. Temelinde problem var, kendisinde problem var. İkincisi, çalışmaya da müsait değil. Eski bir misafirhane, yangın merdivenleri kapalı, odalar uygun değil, 200 kişi buraya sokulmuş, asansörleri yok, dolayısıyla engelli bir vatandaş buraya gelse yukarı çıkamaz."

Özçağdaş, Çankaya'nın Bakanlığın, personel sayısı bakımından en kalabalık ilçe müdürlükleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Sayın Bakan burada bir Milli Eğitim Müdürlüğü olur mu baksın." diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e davette bulundu.

Eğitim-İş Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ile Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük de yaptıkları konuşmalarla, binanın güvenli olmadığını belirterek, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni bir hizmet binasına taşınması taleplerini dile getirdi.