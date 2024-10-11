CHP'li Özçağdaş: "Cumhuriyetçi, demokrat öğretmenleri elemek için bir akademi yeniden canlandırılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Elmadağ İlçe Başkanı İbrahim Erişmiş ile birlikte Hasanoğlan'da, MEB tarafından Milli Eğitim Akademisi olarak yapılan ama kullanılmayan ve İçişleri Bakanlığı'na verilen bina önünde açıklama yaptı.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"Elmadağ'da ilçe başkanımız İbrahim Erişmiş'le birlikteyiz. Burası cumhuriyetin yüz akı olan Hasanoğlan Köy Enstütü'sünün giriş noktası. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç'ların gurur abidesi Hasanoğlan'ın girişi. Burası aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamu kaynak israfının nişanesi bir yer. Temmuz ayından bu yana tüm Türkiye, 1.2 milyon öğretmenin, 1 milyon atanmayan öğretmenin geleceğini belirleyecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni tartışıyor. Bu kanun teklifinin en önemli boyutu, Milli Eğitim Akademisi. 2024 yılında mülakatlarda yaşanan sorunlar ayyuka çıkınca Milli Eğitim Akademisi'ni yeniden gündeme getirdiler. Yasalaştırdılar. Milli Eğitim Akademisi vardı AK Parti kapattı. 68 binde devraldıkları atanmayan öğretmen problemi 1 milyon olmuşken, geçen yıl mülakatı kaldırdıklarını 1 milyon öğretmene ilan etmişken, şimdi mülakat yapıyorlar. Mülakattaki haksızlıklar tüm Türkiye'nin malumu. Bunlar bu kadar ortaya çıkınca Milli Eğitim Akademisi'yle cumhuriyetçi, demokrat ve Atatürkçü öğretmenleri elemek için bir akademi yeniden canlandırılıyor. Türkiye'nin öğretmen yetiştirme ve geliştirme alanındaki politikaya, eğitim fakültelerinin programlarının yeniden gözden geçirilmesine ve 1.2 milyon öğretmenin Eğitim Akademisi benzeri yapılarla hizmet içi eğitim almasına ihtiyaç var. Mücadelemiz bu güne kadar olduğu gibi devam edecek. 1.2 milyon yoksulluğa terk edilmiş, itibarına saldırılan cumhuriyet öğretmeni ve 20 milyon öğrenci için devam edecek."