CHP'li Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" tepkisi: "Hangi gerekçeyle dava açacaksın?"

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine yönelik dava açma tehdidine ve laiklik karşıtı söylemlerine sert tepki gösterdi. Özçağdaş, Bakan Tekin’in bildiri imzacılarının “okuma yazma bilmediği veya okuduğunu anlamadığı” yönündeki hakaretvari ifadelerine karşılık vererek, “Maalesef biz Yusuf Tekin’i ciddiye alıyoruz; çünkü kendisi Cumhuriyet'in bir kazanımı olan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor” dedi. Bakan Tekin’e, “Nereye, hangi gerekçeyle dava açacaksın?” diye soran Özçağdaş; Anayasa’nın 24, 25 ve 42. maddeleri ile Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. maddesini hatırlatarak, milli eğitimde laikliğin esas olduğunu vurguladı.

Özçağdaş açıklamasında, Bakan Tekin’e koltuğa otururken ettiği “demokratik ve laik Cumhuriyete bağlı kalacağına” dair namus ve şeref yeminini hatırlatarak, asıl okuduğunu anlamayanın kim olduğunu sordu. Bakan’ın anayasal haklarını kullanan yurttaşları hedef almasını “laiklik karşıtlığı” olarak nitelendiren Özçağdaş, laikliği savunmanın bir suç değil, anayasal bir görev olduğunu ifade etti.

Özçağdaş’ın açıklaması şöyle:

Milli Eğitim Bakanı(!) Yusuf Tekin, laiklik karşıtlığına üslupsuz konuşmalarıyla devam ediyor.



NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında sanatçı, akademisyen, gazeteci, hukukçu, eğitimci, siyasi parti ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne dava açacağını duyurmuştu. Metin, yayınlandıktan kısa süre sonra internet üzerinden binlerce yurttaş tarafından da imzalanmış ve büyük destek görmüştü.

Bakan Tekin, metnin MEB tarafından okullara gönderilen ve medyada “Ramazan Genelgesi” adıyla yer alan “Ramazan Ayı Etkinlikleri Kılavuzu”na yönelik hazırlandığını ileri sürmüştü. Tekin, TGRT’ye yaptığı açıklamada genelgeyi eleştirenlerin içeriği saptırdığını öne sürerek, “Bazı gazeteler genelgede ortaya koyduğumuz amaçlarla ilgili tek kelime etmiyorlar. Bunun yerine uydurdukları birtakım iddiaları genelgede varmış gibi yayımlıyorlar. Hukuk devleti ve laikliği tanımlama hakkını onlara kim veriyor? Bu konuda 25 yıl ders verdim” ifadelerini kullanmıştı.

Genelgenin “gönüllülük esasına dayalı” olduğunu savunan Tekin, bildirideki ifadeler nedeniyle yargı sürecini başlatacağını belirterek şunları söylemişti:

“Ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık laikliği savunuyoruz bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı sürecini başlatıyorum. Bu bana 28 Şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri. Onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım.”

ERDOĞAN DA HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da metni hedef alarak, “Milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmayacağız. Yayınladıkları bildirilerle 86 milyonun Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına eyvallah demeyeceğiz” demişti.

METİN NE SÖYLÜYORDU?

17 Şubat günü yayınlanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnin, Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Müjde Ar, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş, Onur Akın, Şenal Sarıhan, Emin Koramaz, Canan Güllü, Ahmet Karagöz ve Timur Soykan gibi isimlerin aralarında bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci, eğitimci, hukukçu, siyasi parti ve meslek odası temsilcisinin imzasını taşıyordu.

İktidar çevrelerinin hedef aldığının aksine metinde Ramazan ayıyla ilgili herhangi bir ifade geçmezken, toplumun inanç değerlerine ilişkin hiçbir cümle de yer almıyordu.

Son dönemde laikliğe yönelik artan saldırılara dikkat çeken ve ülkenin ABD ile İsrail’in planları doğrultusunda bölgenin gerici bataklığa çekilmek istendiğini vurgulayan metin, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” mesajı veriyordu.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine buradan ulaşabilirsiniz.