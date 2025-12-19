CHP'li Özcan'dan Bakan Tunç'a yüzde cevabı : Yasalara belirli oranda uyup belirli oranda uymayabilir miyiz?

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP'li belediyelerin icraatlarından örnek vererek hükümetin yatırımlarını eleştirdi. İktidarın hukuk ve kadın cinayetleri konularındaki tavrına da tepki gösteren Özcan, şunları söyledi:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu kürsüden belediyelerimizin ne yaptığını tek tek anlattı, yurtlara, kreşlere okullara sağladığımız temiz içme suyunu, tarım ve istihdam desteklerimizi yani kamunun asli görevlerini hatırlattı. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bunlara 'fantastik harcama kalemleri' dedi. Siz 'fantastik' diyorsunuz, biz sosyal belediyecilik diyoruz. Siz yurt yapmayı lüks görüyorsunuz, biz barınamayan gençliği görüyoruz. Siz toplu konutu bütçeye yük görüyorsunuz, biz ise kira kıskacında ezilen milyonları görüyoruz. '24'üncü bütçe' diye övünüyorsunuz da neden her yıl 500 bin sosyal konutu inşa etmediniz? Çünkü siz bütçeye insan hayatı üzerinden değil, maliyet kalemleri üzerinden bakıyorsunuz.

Biz kadınlar ölmesin diye konuşuyoruz, kadın cinayetlerini önlemek için önleme, koruma mekanizmaları etkin işlesin diyoruz. Kadınlar örgütlensin, kamusal güvencelere sahip olsun diyoruz çünkü biliyoruz, şiddet olduktan sonra salt ceza vermek çözüm değil. Siz ne yaptınız? Bizim yaşatır dediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıktınız. Sonra ne yaptınız? Kadınların öldürülmediği bir düzeni kurmaktan geçtiniz, katillere verilen cezayı artırmayı tek çözüm diye sundunuz. Oysa bu ülkede sorun, cezasızlık kültürü; sorun, koruma kararlarının uygulanmaması. Sorun, kolluğun, yargının, sosyal hizmetlerin kadınları yalnız bırakması; sorun, erkek şiddetini besleyen bu siyasal iklim. İşte, aramızdaki fark tam da burada. Siz cinayetten sonra konuşuyorsunuz; biz, cinayet olmadan önce sorumluluk alınmasını istiyoruz çünkü kadınların yaşamasını istiyoruz.

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç diyor ki: 'Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranı yüzde 91.' Biz de yasalara yüzde 91 oranında uyup yüzde 9 oranında uymayabilir miyiz? Vergiyi yüzde 91 ödesek oluyor mu? Mahkeme kararlarının yüzde 91'ine uysak yeter mi? Hukuk böyle bir şey mi? Sayın Bakanın verdiği bilgi de doğru değil. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki öncü kararlarını kapatma oranı yüzde 68. Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke arasında 39'uncuyuz yani tablo nettir: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yaklaşık yüzde 32'si uygulanmamaktadır. Peki, bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, hukukun üçte 1'inin askıda olması demektir. Siz, hukuku, oranlarla idare edilebilecek, işinize geldiğinde uygulanacak, esnetilebilir bir alan olarak görürsünüz; biz, hukuku, herkes için istisnasız bağlayıcı görürüz çünkü hukuk yüzdeyle uygulanmaz. Ya hukuk devletisinizdir ya hukuk devleti değilsinizdir. Siyah veya beyaz kadar net, grisi yok bu işin.