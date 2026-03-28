CHP'li Özcan: "Kıyılar halkındır, halkın kalacaktır”

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’ndeki Osmanağa Günlüklü Koyu’nda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sürüyor. Bölgeye gitmek isteyen yurttaşların kara yoluyla alana girişinin jandarma tarafından kurulan barikatla engellendiği öğrenilirken, bazı yurttaşlar denizde eylem yaptı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri tarafından çalışmaların durdurulduğunun açıklandığı belirtildi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da bölge halkını ziyaret etti. Özcan, bölgede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Osmanağa Koyu için Fethiye'deyiz, Göcek'teyiz. Bizim gözbebeği koylarımızdan birisi ve her seferinde Meclis kürsüsünden de defaatle dile getiriyoruz. Muğla çok özel bir yer. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahibiz. Burada korunması gereken çok önemli doğal yapımız var. Keza Günlüklü Koyu olarak da geçiyor. İçindeki endemik günlük ağaçlarının da korunması gereken bir alan. Bugüne kadar bu vatandaşlar gidiyordu herkes gelen orada denizine girip orada kıyıda oranın güzelliğine hiçbir zarar vermeden geliyor.

Ama bir gün kalkıyorsunuz sabah bu sefer diyorlar ki ‘bir şirkete kiralama yapılıyor.’ Doğrudan kiralama yöntemiyle. Hiç kimsenin haberi olmadan yani bunun gerçekten açıklanabilir bir hali yok. Bu gerçekten burada vatandaşın kıyı kullanma hakkının gasbı, anayasal hakkımız. Kıyılar halkındır. Aslında burada şu çizgiyi net bir şekilde görüyoruz, kıyı kullanımına bir hak olarak bakan zihniyetle kıyı rant olarak gören zihniyetin arasındaki farkı biz burada net görüyoruz.

Aynı zamanda yerel yönetimlerimiz de bu konuda bir bilgi alışverişe yapılmıyor. Yerel yönetimlere hiçbir şekilde burada işin içine katılmıyor. Oysa burayı en iyi bilenler yerel yönetimler ve halkın taleplerine yerel yönetimlerin taleplerine akıl ve bilimle buradaki bilim insanlarının söylemleriyle ve planlamayla bunların yapılması gerekirken, nereye ne yapılacağı planlanması gerekirken tamamen rant odaklı işler yapılıyor.

Özellikle bir kez daha vurguluyoruz ve diyoruz ki tekrar tekrar kıyılar halkındır. Halkın kalacaktır. Bugünkü erteleme olumludur ama yetmez. Bilimin, aklın, verilerin ışığı altında değerlendirilmesi lazım ve bunun değerlendirildiğinde de biraz önce ifade ettiğim gerekçelerle üçüncü derece doğal sit olması, kıyıların halkın kullanımına açık olması, fiili olarak bir ücretlendirme politikasının yaratılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak bu projenin iptal edilmesini istiyoruz. Açık ve net talebimiz, halkın talebi budur. Halk buradadır. Kıyıların gerçek sahipleri buradadır ve talepleri de bu yöndedir. Halkın sesine kulak versinler ve projeyi derhal iptal etsinler. Bunun için de mücadele etmeye var gücümüzle devam edeceğiz.”