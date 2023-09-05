CHP'li Özel'den İYİ Partili Beker'e: Bir şey söylersem kalbini kırarım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'in sözlerine "Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım" dedi. Özel, Beker'in sözlerine "özensiz ifadeler" diyerek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in sözlerine yanıt verdi.

Beker, dün TV100'de katıldığı programda, "Eğer bir seçim işbirliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir, İYİ Parti'nin adayı olur. Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi diyor ki 'Ben CHP'den adayım.' Diyelim ki olmadı Mansur Yavaş. Yarın da mesala 'Ben aday değilim' dedi. Yani CHP'de de İYİ Parti'de de aday olmayacak mı Ankara'da?" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programında Beker'in açıklamalarını değerlendiren Özel, "Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Biz seçimden sonra hem CHP hem Millet İttifakı olarak sağlıklı bir özeleştiriyi yapmalı, CHP de kendi özeleştirisini yapmalı, vatandaşın karşısına çıkmalı... Sağlıklı özeleştiri olmazsa Adnan Beker'in sanki bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşcasına özensiz değerlendirmeler yaparız. Ona öyle sözler söylenir, öyle sorular sorulur ki ya da öyle ifadeler kullanılır ki geçmişte oturmuş kalkmış; vatandaşın karşısına gidip oy istemiş insanlara yakışmaz."