CHP'li Özer'den Bakan Tekin'e: "Derdiniz anti-laik, Cumhuriyet karşıtı projenizi hayata geçirmek"

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. Bakanların Genel Kurul'a hitaplarının ardından muhalefet adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "22 yıllık iktidarınızda 17 kere eğitim sistemini değiştirdiniz. Öğretmenlerin yeterliliğini denetlemekteki ısrarcı tavrınızı cemaat ve tarikat yurtları için de görmek isterdik. Sizin ne öğrencilerin beslenmesiyle, ne kitabıyla, ne okuluyla derdiniz var. Ne okulsuz bıraktığınız eğitimcilerle ne de MESEM adı altında ölüme gönderdiğiniz öğrencilerle derdiniz var. Derdiniz anti-laik, cumhuriyet karşıtı projenizi hayata geçirmek" dedi.

CHP'li Özer, Bakan Tekin dönemindeki eğitim çalışmalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Eğitimde doğru yöntem; bilimdir, fendir, analitik, eleştirel düşünmeyi öğreten milli ve laik bir eğitim modelidir. Sayın Bakanın müsterşar olarak atandığı 2013 yılından bu yana sistem bu şekilde yürümemiş. O tarihten bu yana yaşanan gelişmeler sizin öylesine atanmış bir bürokrat olmadığınızı ortaya koyuyor. Hayallerinizde ve kafanızda yer bulan ideolojik bir proje olduğunu ve sizin o projenin bir parçası olduğunuzu anlıyoruz. Milli eğitim önemli bir meseledir. Hizmet etmesi gereken şey, ulus bilincinin, kültürünün yeni nesillere aktarılmasıdır. Cemaatleri ya da tarikatları, köhne amaç ve öğretileri devletin bir parçasına çevirmek, milli eğitimi kendi düşünce dünyanızın bir parçası haline getirmek değildir.

"KALDIRACAĞIZ DEDİĞİNİZ MÜLAKATLARDAKİ ELEMELERİNİZ YETMEDİ, BİR DE AKADEMİ EĞİTİMİNE SOKACAKSINIZ"

Geçtiğimiz günlerde muhalefetin ve eğitimcilerin her türlü itirazına rağmen bilginizi ya da sorumluluğunuzu değil, sadece sayısal çoğunluğunuzu kullanarak Öğretmenlik Meslek Yasası diye bir garabeti Meclis’ten geçirdiniz. Bu yasayla açacağınız Milli Eğitim Akademisi’yle eğitim fakültesinden mezun olup KPSS’yi kazananları akademiye alacak, akademiyi bitirenleri sözleşmeli öğretmen yapacaksınız. Burada başarısız sayılanlarsa öğretmenlikten çıkarılarak geri hizmete alınacaklar. ‘Kaldıracağız’ dediğiniz mülakatlardaki elemeleriniz yetmedi, bir de akademi eğitimine sokacaksınız. Buradaki mezuniyetin kriteri de sizin Cumhuriyet karşıtı hayallerinize uygunluk olacak. Bu sistemin bir benzeri Diyanet’te var.

"ÖĞRETMENLERİN YETERLİLİĞİNİ DENETLEMEKTEKİ ISRARCI TAVRINIZI CEMAAT VE TARİKAT YURTLARI İÇİN DE GÖRMEK İSTERDİK"

22 yıllık iktidarınızda 17 kere eğitim sistemini değiştirdiniz. Siz bu yapboz sisteminin 8. bakanısınız. Öğretmenlerin yeterliliğini denetlemekteki ısrarcı tavrınızı cemaat ve tarikat yurtları için de görmek isterdik. Hoş siz onlara cemaat ya da tarikat demiyorsunuz, STK diyorsunuz. Bir de gidip minnetlerinizi sunuyorsunuz. Alanya’da bu STK’lerin yurtlarında küçücük öğrencilere cinsel istismarlar uygulanıyor ama kamu görevlilerinin soruşturmalarına dair en ufak bir ilerleme yok. Konu Atatürk, laiklik, CHP, belediye başkanları olunca size özel çıkarılan KHK nedeniyle yapamadığınız profesörlüğü yapmayı marifetten sayıyorsunuz. Sizin ne öğrencilerin beslenmesiyle, ne kitabıyla, ne okuluyla derdiniz var. Ne okulsuz bıraktığınız eğitimcilerle ne de MESEM adı altında ölüme gönderdiğiniz öğrencilerle derdiniz var. Derdiniz anti-laik, Cumhuriyet karşıtı projenizi hayata geçirmek."