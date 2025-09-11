CHP'li Özer'den Kurtulmuş'a tepki: "Milletvekillerinin haklarının, hukuklarının korunmasından siz sorumlusunuz"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında sekizinci kez toplandı.

Toplantıda; Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK, Türk-İş, HAK- İŞ ve DİSK başkanları veya temsilcileri dinlendi. Toplantı bitiminde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak kayyum atanmasına ilişkin, "Bu sürecin bu noktaya gelmesinde gayrı hukuki pek çok durum var. Çok bariz biçimde kanuna aykırılıklar var ama konunun hukukilikten ayrılıp siyasi bir mesele olduğunu her yerde söylüyoruz" dedi.

Özer, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ise, "Milletvekillerinin haklarının, hukuklarının korunmasından elbette siz sorumlusunuz o koltukta oturarak. Dolayısıyla il başkanlığımıza yapılan müdahale ortadayken özellikle oradaki güvenlik kuvvetlerinin milletvekillerine yönelik uygulamaları ortadayken sizin de bu sorumluluğu bizler adına üstlenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bizim hakkımızı, hukukumuzu sizin korumanız gerekir."