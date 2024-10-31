CHP'li Özgür Çelik'ten çağrı: Demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için çağrıda bulundu.

Çelik, "İrade gasbına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın sandıktan çıkan iradesine sahip çıkıyor; saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz!

İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz."

Halkımızın sandıktan çıkan iradesine sahip çıkıyor; saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz!



İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz. pic.twitter.com/l5VmXX4TPA — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 31, 2024

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.