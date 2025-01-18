CHP'li Özgür Çelik'ten Erdoğan'a: "Sizin yolunuz rant, bizim yolumuz halk"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’te yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

“Sizin yolunuz rant, bizim yolumuz halk” diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Erdoğan, 2002’de '3Y ile mücadele' diyerek geldiniz. 22 yılın sonunda yasaklar, baskılar ve antidemokratik uygulamalarla ülke tam anlamıyla yolsuzluk ve yoksulluk bataklığına sürüklendi. Bugün Türkiye’nin kurumları bir çöküş yaşarken bir sosyal çürüme de toplumun her yanını sarmış durumda.

"BELEDİYELERİMİZE KARA ÇALMANIZI KAYBETME TELAŞINIZDAN KAYNAKLANDIĞINI BİLİYORUZ"

Sizin yoksullaştırdığınız ve sefalete sürüklediğiniz yurttaşlarımıza sosyal destekler sunan belediyelerimize kara çalmanızın iktidarınızı kaybetme telaşınızdan kaynaklandığını biliyoruz! Biz sizinle aynı değiliz. Sizin yolunuz rant, bizim yolumuz halk. Sizin Türkiye’mize vaat edeceğiniz bir gelecek kalmadı. CHP’nin Genel Başkanı ve her bir üyesi refah içerisinde, demokratik bir Türkiye için mücadele eder! Siz, iktidarınızda zenginleşen çevrenizdeki bir avuç azınlığa bakın. 'Turpun büyüğünü' de orada göreceksiniz!"