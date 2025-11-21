CHP'li Öztunç: AKP’nin enflasyonla mücadelesi bir yalanlar manzumesine dönüştü

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de enflasyon rakamlarının iktidar tarafından bir "algı oyunu"na dönüştürüldüğünü, Merkez Bankası ve TÜİK’in açıkladığı hedeflerin ise gerçeklerle hiçbir bağının kalmadığını belirterek, "AKP’nin enflasyonla mücadelesi bir yalanlar manzumesine dönüştü" dedi.

Öztunç, yaptığı açıklamada; ekim ayı enflasyon verileri arasındaki uçuruma dikkat çekerek, "Ekim ayı enflasyonunu TÜİK, yüzde 2,55, İTO: yüzde 3,31 ENAG: yüzde 3,74 hesaplıyor. Ocak–Ekim döneminde TÜİK’in yüzde 28,63 dediği enflasyon ENAG’da yüzde 49,53. İki rakam arasında büyük bir fark var. Ayrıca TÜİK’in açıkladığı sadece aylık yüzde 2,55’lik enflasyon artışı bile dünyadaki 78 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek" dedi.

''MATEMATİK ORTADA, AMA İKTİDAR HALA HAYAL SATIYOR''

Öztunç şunları kaydetti:

"Merkez Bankası, bir yıl içinde aynı dönem için üç kez enflasyon tahmini değiştirdi. Bile bile tutmayacak hedefler açıklanıyor. Bu kadar yanılmanın, bu kadar sapmanın olduğu bir yerde, tüm hedefler koca bir yalanlar manzumesine dönüşmüştür. Merkez Bankası’nın 2025 tahminleri; Ağustos 2024’te yüzde 14, Kasım 2024’te yüzd 21, Şubat 2025’te yüzde 24’tü. İktidar, kendi açıkladığı yüzde 17,5’lik 2025 tahminini de OVP ile yüzde 28,5’e çıkardı. Bunlar hedef değil, kâğıt üstünde masal.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31–33 aralığının gerçekleşmesi için kasım ve aralık aylarında aylık ortalama enflasyonun yüzde 0,9 – yüzde 1,7 arası olması gerekiyor. Son on ayda aylık ortalama enflasyon yüzde 2,5. Böyle bir tabloda yıl sonu enflasyonunun yüzde 35’e dayanması son derece olası. Matematik ortada, gerçek ortada ama iktidar hala hayal satıyor.

''İKTİDAR HÂLÂ PEMBE TABLOLAR ÇİZİYOR''

Asgari ücret de son 10 ayda 6 bin 330 liralık alım gücü kaybına uğradı. Bugünkü 22 bin 104 lira, geçen yıl aralıktaki 15 bin 770 liranın alım gücüne denk. Asgari ücretli geçen yıldan daha yoksul. En düşük emekli aylığı da eriyor. Temmuzda 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının bin 730 lirasının sadece dört ayda eridi. Emekliler yaşam mücadelesi verirken iktidar hâlâ pembe tablolar çiziyor. Bu aymazlık kabul edilemez."

Öztunç, şöyle devam etti:

"İşçi ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 alacaklı duruma geldi. Kamu çalışanlarının aldığı yüzde 5 ilave zam, iki ayda tamamen eridi. Memur ve memur emeklileri, şimdiden yüzde 5 enflasyon farkı alacaklısı haline geldi. Yıl başında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 18,7–20,5, işçi/Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ise yüzde 12,3–14 aralığında kalacak. Eğer enflasyon yüzde 35 olursa: İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,8, Memur ve memur emeklisi yüzde 22,5 zam alacak. Bu oranların gerçek durumla ilgisi yok. Kâğıt üzerinde enflasyon kadar zam yapılıyor gibi gösteriliyor ama esas alınan TÜİK’in inandırıcılığı kalmamış verileri. Emekli de memur da gerçekte kaybediyor. Gerçek enflasyonu gizleyerek ne yoksulluğu azaltırsınız ne alım gücünü yükseltirsiniz. Millet açlık sınırının altında yaşıyor. TÜİK makyajı bırakın, Merkez Bankası’nı siyasi baskıdan kurtarın. Emekliye, memura, asgari ücretliye gerçek enflasyona göre zam yapın! Yetmez refah payı da verilmeli."