CHP'li Öztunç iddiaları Meclis'e taşıdı: Savunma sanayinin bel kemiği dev firmalar satılıyor mu?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın dolaylı ya da doğrudan iştiraki olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM gibi 90’a yakın firma ile ilgili satış iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, "Savunma sanayinin bel kemiği dev firmalar satılıyor mu? diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, savunma sanayinde faaliyet gösteren dev firmaların piyasa değerlerinin araştırıldığını ve talimatın da Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, Bakan Şimşek’e "Savunma sanayinin bel kemiği dev firmalar satılıyor mu?" diye sordu.

Öztunç, Meclis Başkanlığı’na sunduğu iki ayrı soru önergesiyle Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) dolaylı ya da doğrudan iştiraki olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM gibi 90’a yakın firma ile ilgili firmalarla ilgili iddiaları gündeme getirdi.

FİRMALARIN PİYASA DEĞERLERİ NEDEN ARAŞTIRILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Öztunç, söz konusu firmaların neden piyasa değerlerinin satış ya da kiralama amacıyla mı araştırıldığını sordu. Öztunç, stratejik öneme sahip bu firmaların denetiminin tek firmaya yaptırıldığına dikkat çekerek, bilgi güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öztunç, verdiği diğer soru önergesiyle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sorularına yanıt istedi.

CHP'li vekil önergesinde şunları kaydetti:

"Savunma Sanayi ülkelerin geleceğini doğrudan etkileyebilecek bir sanayi koludur. Ülkemizde son 10 yıl içerisinde ciddi düzeyde çalışmalar yapılmış ve ilerlemeler kat edilmiştir. Bu durum gelişmiş batılı ülkeleri rahatsız etmiş ve Türkiye’yi yavaşlatmak için FETÖ terör örgütünü kullanmıştır.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün SSB’nin dolaylı ya da doğrudan iştiraki olan 90’a yakın firmaya “yıllık bağımsız denetim ve bu şirket değerlendirmelerini” “Yeditepe Bağımsız Denetim” şirketi tarafından yapılması için talimat vermiştir.

FETÖ geçmişte Türkiye’nin önemli kuruluşlarının bilgilerini ulaşabilmek için bağımsız denetim firmalarını kullanarak firma bilgilerini ABD’ye götürüp ülkemize zarar vermiştir. Bunun en büyük örneği bankacılık sektöründe yaşanmış ve Halk Bankası davasında Türkiye aleyhine kullanılmıştır."

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Öztunç, Bakan Şimşek’e yönelttiği önergesinde ise söz konusu firmaların Yeditepe Bağımsız Denetim şirketine tarafından incelenmesi talimatı verip vermediğini sordu. Öztunç, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağımsız denetimi bir firmaya verdirerek 'Haksız Rekabet Etmeme' ilkesini ihlal etmiştir ve bu suçtur. Bu konuda her hangi bir soruşturma açılacak mıdır? Savunma sanayinin öncü firmalarının tek bir firma tarafından denetlenmesi ne kadar rasyoneldir?" diye sordu.

Öztunç, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Yeditepe Bağımsız Denetim” şirketi ile bağlantısı nedir?

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın SSB Başkanı Görgün’e ya da danışmanı Mehmet Fatih Güçlü’ye “SSB iştiraki 90’a yakın firmanın tüm denetim işlerini Yeditepe Bağımsız Denetim şirketine verilmesi” ile ilgili talimatı var mıdır?

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bağımsız denetimi bir firmaya verdirerek “Haksız Rekabet Etmeme” ilkesini ihlal etmiştir ve bu suçtur. Bu durumda SSB Başkanı Görgünve danışmanı Mehmet Fatih Güçlü’ye kanuna aykırı hareket ettiği için her hangi bir soruşturma açılmış mıdır/açılacak mıdır?

• “Yeditepe Bağımsız Denetim” şirketi için başka bir talimatınız olmuş mudur?

• FETÖ bağımsız denetim firmalarını kullanarak firma bilgilerini ABD’ye götürüp, Halk Bankası davasında Türkiye aleyhine kullanmıştır. Geçmişte böyle bir olay yaşanmışken tek bir firma ile çalışılmasının nedeni nedir?

• SSB’nin dolaylı ya da doğrudan iştiraki olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM gibi 90’a yakın firmanın satış ya da kiralanması söz konusu mudur?