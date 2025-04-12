CHP'li Öztunç’tan deprem bölgesi raporu: Sözler tutulmadı, konutlar yarım kaldı

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 777 gün geçtiğini ve depremzedelerin hâlâ konteyner kentlerde yaşamak zorunda kaldığını vurguladı.

CHP'li Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, depremin ardından verilen konut sözlerinin yerine getirilmediğini belirterek, teslim edilen evlerin yarım ve eksik olduğunu söyledi.

Öztunç, "Deprem bölgesinde sıkıntılar maalesef devam ediyor. Hâlâ yurttaşlarımız 395 konteyner kentte, 214 bin konteynerda 650 bin kişi yaşıyor. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar, depremin hemen ardından bir yıl içinde konutları teslim edeceğini vaat etmişti. İki yıl geçti, hâlâ konutların yarısı bile bitirilmedi, teslim edilmedi. Teslim edilen konutlar ise eksik ve yarım" dedi.

"VATANDAŞ, NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEĞİNİ DAHİ BİLMİYOR"

Öztunç, teslim edilen konutlarda yaşanan eksikliklere de dikkat çekti. "Kapısı olmayan, penceresi bozuk ya da kanalizasyonu çalışmayan daireler var" diyen Öztunç, Maraş'ta 52 bin kişinin hâlâ konteynerlarda yaşadığını söyledi. Ayrıca, Elbistan'daki TOKİ konutlarının da kalitesiz olduğunu belirten Öztunç, "Vatandaş, bu konutlar için ne kadar ücret ödeyeceğini dahi bilmiyor" şeklinde konuştu.

Öztunç, hükümetin deprem konularıyla ilgilenmek yerine başka işler peşinde olduğunu ifade ederek, 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ardından 118 müteahhitin gözaltına alındığını, ancak belediye yetkililerinin gözaltına alınmadığını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin ve siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Öztunç, Meclis'te görüşülen İklim Kanunu'nu da eleştirerek, "İçeriğinde iklime dair hiçbir şey yok. Bu sadece göstermelik bir kanun. AK Parti, sadece 'biz de bir iklim kanunu çıkardık' demek için böyle bir yasa çıkarttı" dedi.

Son olarak, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasını eleştiren Öztunç, Türkiye’nin en meşhur ilçesinin artık Silivri olduğunu ve "Silivri muhabirliği" kavramının ortaya çıktığını ifade etti.