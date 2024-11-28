CHP'li Öztürk'ten gramaj hilelerine ilişkin araştırma önergesi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, son dönemde yurttaşların temel gıda ürünlerine erişimini ciddi şekilde zorlaştıran gıda fiyatlarındaki fahiş artış ve yaygınlaşan gramaj hileleri konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Önerge, gıda sektöründeki haksız kazanç uygulamalarını ve denetim eksikliklerini masaya yatırmayı hedefliyor.

Öztürk, önergesinde gıda sektöründe yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti. Ürünlerin ambalajları aynı kalırken gramajlarının düşürülmesiyle, vatandaşların göz göre göre kandırıldığını ifade eden Öztürk, “Bu yöntemle tüketiciye daha az ürün verilirken daha yüksek fiyatlar ödetiliyor. Bu sadece alım gücünü sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda halkın sırtına gizli bir enflasyon yükü bindiriyor” diyerek sorunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Gramaj oyunlarının yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkilediğini belirten Öztürk, bu tür uygulamaların ekonomik adaleti zedelediğini ve piyasa düzenine güveni sarstığını dile getirdi. “Denetim mekanizmalarının eksikliği, bu hileleri daha da yaygınlaştırıyor. Vatandaşın cebine uzanan bu gizli ellerin durdurulması için caydırıcı önlemler şart” diye konuştu.

"ŞEFFAFLIK VE ADALET SAĞLANMALI"

Öztürk, gramaj hileleri yapan firmaların kamuoyuna açıklanması, ürün ambalajlarında yapılan değişikliklerin net bir şekilde belirtilmesi ve fiyatlandırma politikalarının şeffaf hale getirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, vatandaşların yanıltıcı uygulamalara karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

"BU SADECE EKONOMİ DEĞİL, VİCDAN MESELESİ"

Öztürk, söz konusu uygulamaların özellikle dar gelirli aileler üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğuna dikkat çekti. “Bu mesele sadece ekonomi değil, toplumun vicdanını ilgilendiren bir sorundur. Halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştıran, haksız kazançla zenginleşen bu düzen sona erdirilmelidir,” diyerek hükümeti göreve çağırdı.