CHP'li Öztürk'ten kanun teklifi: Pilotlara yeşil pasaport Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, uluslararası seminer, eğitim ve sempozyumlara katılmak zorunda olan ve vize sorunu yaşayan pilot ve kabin ekiplerinin yeşil pasaporta sahip olması için kanun teklifi verdi.

Pilotların yurtdışı eğitimlerine ve uçuş testlerine katılmak, yurtdışından uçak teslim almak için vizeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu durum hem maliyeti hem de vize alabilmek için geçen süredeki iş kaybı ile sektör için önemli bir sorun olmaktadır. Öte yandan yaşanan vize sorunları nedeniyle vize alamayan pilotlar hem vakit kaybetmekte hem de yurtdışı eğitimlerine katılamamaktadır.Bir kamu hizmeti yapan, uluslararası bir dolaşım halinde bulunan ve görevleri direkt yurtdışı bağlantılı olan pilotlarımız için hususi damgalı pasaport, kimlik kadar gerekli ve önemlidir. Bu nedenle kanunun amir hükmü gereği şartlarını taşıyan pilotlara vize alma zorunluluğu olmaksızın hususi damgalı pasaport verilmelidir.”

'5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin' içeriği ve maddeleri ie şu şekilde:

MADDE 1- 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.



“Hava yolu pilot lisansı alınış tarihinden itibaren 5 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan pilotlara; haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.