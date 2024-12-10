CHP'li Öztürk'ten Melih Gökçek'e 'muhacır' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyada yaptığı paylaşım kamuoyunda büyük tepki çekti. Gökçek, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine döneceğini söyleyerek, Balkan göçmenlerini hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Selanik'ten gelen Yahudiler de geldikleri yere geri dönsün" ifadelerini kullanan Gökçek’e CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tepki gösterdi.

"CAHİL İŞSİZ KALINCA, CEHALETİNİ PAYLAŞMIŞ"

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan CHP'li Öztürk, "Cahil işsiz kalınca, cehaletini paylaşmış!" dedi. Öztürk, Gökçek’in paylaşımını görünce sakinleşmek için biraz beklediğini ifade ederek, "Devrik başkan, senin derdin açık: Selanik değil, Selanik’in yetiştirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Senin asıl derdin, bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin bedelini kanıyla ödeyenler, Cumhuriyet ve onu kuran o yüce irade" ifadelerini kullandı.

"MUHACIRLAR BU TOPRAKLARIN ÖZ EVLADIDIR"

Öztürk, Balkan göçmenleriyle ilgili şu sözleri sarf etti:

"Balkanlar’dan Rumeli’den bu topraklara göçenler, yurtlarını bırakmadılar; vatanlarını savunarak bu topraklara geldiler. Bu insanlar, Misak-ı Milli’yi çizen ruhun ta kendisidir. Senin 'keşke Yunan kazansaydı' diyenlerle tuttuğun safa karşı bu millet, o bayrağı Selanik’te de Edirne’de de İzmir’de de gururla taşıdı.

Türk milleti mazluma kucak açar, misafirperverliğiyle dünyaya örnek olmuştur. Savaştan kaçan Suriyelilere yıllardır misafirperverliğini de göstermiştir. Ancak Suriyelilerle Muhacırları aynı kefeye koymaya çalışmak, ya cehaletin ya da art niyetin ürünüdür! Muhacırlar bu toprakların öz evladı, tarihsel bağların bir parçasıdır."





