CHP'li Öztürkmen: Bakan Uraloğlu, suçun üstünü örterek PTT'deki torpile ortak oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen PTT’ye alınacak personeller için AKP yöneticilerden birer isim istendiğini gösteren yazışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan olayda, PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim istendiği ortaya çıktı.

Söz konusu durumGaziantep AKP İl Başkanlığı'na ait WhatsApp grubunda paylaşılan mesaj sayesinde ortaya çıktı.

Konuya dair açıklama yapan Öztürkmen, "Bu büyük bir skandalın, rezaletin belgesidir" dedi. "Normal bir ülkede yer yerinden oynar. Ancak bizde yöneticiler için utanmazlığın, vatandaşlarımız için ise öğrenilmiş çaresizliğin resmidir" ifadelerini kullandı.

"AYLAR GEÇTİ ADIM ATILMADI"

Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir suçtur. Suçun adı torpildir. Torpil, Türk Ceza Kanunu'nda, 'görevi kötüye kullanma', 'yolsuzluk' ve 'kamu görevinde haksız kazanç sağlama' suçlarıyla tanımlanmaktadır. Türk yargısı ve savcılarımız ortada olan bu suç karşısında tepkisiz kalamaz. Ancak aylar geçti, bir adım atılmadı.

Gaziantep AKP İl Başkanlığı’ndan ve PTT Gaziantep Başmüdürlüğü’nden de belgeli rezalete ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Ben de PTT'nin bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesiyle torpilin belgesini sordum. Bakan Uraloğlu sözde bir yanıt gönderdi ancak belgeli torpilin t'sine bile girmedi. ‘Torpil belgesi karşısında ne yaptınız, aynı soyadı taşıyan kaç çalışan var?’ sorumuza yanıt vermekten kaçınan Bakan Uraloğlu, ilgisiz cevaplar verdi. Böylece açık bir suçun üstünü örten Bakan da bu suçun resmi olarak ortağı olmuş oldu."

MESAJDA NE YER ALIYOR?

AKP'li yönetici tarafından grupta paylaşılan şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, aşağıda kriterleri ve sayıları belirtilen personel alım ilanı için her bir üyemizden kriterlere uygun bir kişinin özelden tarafıma iletilmesini rica ederim. Verilen isimlerin alınacak personel sayısından fazla olması durumunda isimler arasından kura çekilecek olup, referans olan yönetim kurulu üyemiz not edilerek sonraki personel alımlarında ona göre değerlendirme yapılacaktır. Verilecek isimlerin kriterlere uygun olması ve bu konunun dışarıya açılmaması önem arz etmektedir. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarım."

Öztürkmen, Uraloğlu'na şu soruları yönetti:

"Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı grubunda paylaşılan mesajla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

Türk Ceza Kanunu'nda, “görevi kötüye kullanma”, “yolsuzluk” ve “kamu görevinde haksız kazanç sağlama” suçlarıyla tanımlandığı göz önüne bulundurulduğunda, konuyla ilgili bir suç duyurusu yapılmış mıdır?

PTT'ye personel alımı için AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na kaç kontenjan ayrılmıştır? Bu kontenjan hangi PTT yetkilisi tarafından sağlanmıştır?

2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde Gaziantep PTT Müdürlüğü'ne alınan personel sayısı kaçtır ve bunların görevleri nelerdir?

Gaziantep PTT Müdürlüğü kapsamında toplam kaç personel çalışmaktadır? Soyismi aynı olan personel sayısı kaçtır?”