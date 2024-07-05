CHP'li Öztürkmen: Bakanlık et baronlarını sır gibi saklıyor

Et ve Süt Kurumu’ndaki, “Et vurgunu” iddiaları sorulan Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, soruları görmezden geldi. Bakan Yumaklı’nın iddialara kayıtsızlığına tepki gösteren CHP’li Hasan Öztürkmen, “Bakanlık et baronlarını sır gibi saklıyor” dedi.

Etki Can BOLATCAN

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal etleri üzerinden yapılan büyük vurgun TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ESK’deki et vurgunu iddialarına yönelik Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakanlığım, CHP’li Öztürkmen’in sorularına verdiği yanıtlar dikkati çekti.

TBMM gündemine taşınan ESK’deki et vurgunu iddialarıyla ilgili tartışmalar, AKP iktidarında Meclis’in giderek etkisizleştirildiğini de bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen’in iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Bakan Yumaklı’ya sorduğu sorular adeta görmezden gelindi.

UCUZA ET VERİLEN FİRMALAR SAKLANIYOR

CHP’li Öztürkmen, haziran ayında yaptığı açıklamada iktidarın, “Vatandaş ucuza et yiyecek” gerekçesiyle artırdığı et ithalatınız yurttaşa değil, “Et boranlarına” yaradığını savundu. ESK'nim kilosunu 4 dolara ithal ettiği canlı hayvanların, yurttaşın sofrasına en ucuz haliyle 550 TL'ye geldiğini kaydeden Öztürkmen, “ESK, ithal hayvan ve etleri hangi büyük firmalara verdiğini sır gibi saklıyor” dedi.

“UCUZ ETLER EL ALTINDAN TÜCCARLARA”

Öztürkmen, “Vurgun çarkı” olarak nitelendirdiği uygulama ile yüzde 300'lük kârın et baronlarının cebine girdiğini öne sürdü. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın marketlerin önünden geçemediğinin altını çizen Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karkas et simsarları ESK'den kilosu ortalama 250 TL'den topladıkları onlarca tır eti, vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine, el altından et tüccarlarına dağıtıyor. İşini dürüstçe yapan firmalar durumdan hem şikayetçi hem mağdur. Rekabet Kurumu da mercek altındaki 11 firmayı henüz açıklamadı. İthal etleri paylaşan firmaların AKP'li siyasetçi ve eski bakanlarla ilişkileri konuşuluyor.”

ETLER HANGİ ŞİRKETLERE SATILDI?

İddialarını TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Öztürkmen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Et ve Süt Kurumu tarafından 01.05.2023 ile 01.05.2024 tarihleri arasında yurtdışından kaç ton et ve canlı hayvan ithalatı yapılmıştır?

İthal edilen et ve canlı hayvanlar kilogram bazında hangi fiyatlara alınmıştır? Bunlar Türkiye'de alıcılara kaç liradan satılmıştır?

01.05.2023 ile 01.05.2024 tarihleri arasında ithal edilen etler ve canlı hayvanlar Türkiye'de hangi şirketlere ne kadar ve kaç liradan satılmıştır?

Aynı tarihlerde, ithal etlerin ne kadarı marketlere ne kadarı dağıtıcı/aracı şirketlere satılmıştır?

Aynı tarihler arasında canlı hayvan ithalatına izin verilen şirketler hangileridir, bunlar kaç ton et ve canlı hayvan ithalatı yapmıştır?”

BAKANLIĞIN GÖREVİ BARONLARI ZENGİN ETMEK DEĞİL

Öztürkmen'in önergesi Bakan Yumaklı tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı biriminden alınan veriler doğrultusunda yanıtlandı. Öztürkmen’in soruları, projenin uygulanışına ilişkin bilgiler paylaşılarak geçiştirildi.

CHP'li Öztürkmen, bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtı şöyle değerlendirdi:

“Bakan Yumaklı, sorularımızın hiçbirine cevap vermedi. ESK'nin ithal ettiği ucuz etleri ve canlı hayvanları hangi büyük firmalar arasında pay ettiğini ve bunlara kaç liradan satıldığını sır gibi saklıyorlar. Kuyruktaki vatandaşın etine zam yapanlar, arka tarafta belli büyük şirketlere ve zincir marketlere milyon dolarlık servet aktarıyor. Yapılan devasa ithalatlar vatandaşa ucuz et sağlamıyor ancak bir avuç et baronunu daha da zengin ediyor.

Sektörde işini dürüstçe yapan işletmeler, bu rant düzeni ortadan kaldırıldığında, vatandaşın 230-250 TL'ye et alabileceğini belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi, et patronlarını daha da zengin etmek değil, vatandaşın ucuz ete erişimini sağlamaktır. Üretimden çekilen, çiftliklerini boşaltan, süt hayvanını kesime göndermek zorunda kalan üreticimizi desteklemek, yerli üretime hız vermektir.”