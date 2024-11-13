CHP'li Öztürkmen belgeleriyle açıkladı: İki kaymakam iki skandal!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, başrolünde kaymakamların yer aldığı iki skandal olayı belgeleriyle açıkladı.

Samsun'da birinci sırada girdiği mülakattan elendikten 3 gün sonra canına kıyan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı’nın girdiği mülakatın başında yer alan Kaymakam Vekili Hakan Köksal’ın terfi etmeye hazırlandığını duyurdu.

Öztürkmen'in açıkladığı diğer skandalın adresi ise Gaziantep. Kaymakam Mehmet Kılıç ve korumaları 10 Kasım günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı üç köylüyü darp etti.

Darp edilenlerden birinin 70 yaşında olduğu öğrenildi.

KAYMAKAM VE KORUMALARI ÜÇ KÖYLÜYÜ DARP ETTİ

CHP’li Hasan Öztürkmen’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Dutluca köyünde 10 Kasım günü büyük bir skandal yaşandı. Malatya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, koruması ve akrabaları, arsa anlaşmazlığı yaşadığı üç köylüyü darp etti. Darp edilen köylülerimizden biri 70 yaşındaki Ahmet Seçkin. Diğerleri de oğulları Hasan ve Cemil Seçkin.

Olay, makam aracı ile köye gelen Kaymakam Kılıç’ın, yanında getirdiği kepçe ile arazi komşusu Ahmet Seçkin su kuyusunu yıktırmasıyla başladı. İddialara göre aslen bu köylü olan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve kardeşleri, daha önce satın aldıkları arazinin yakınındaki bir su kuyusu üzerinde hak talep etti. Arazinin sahibi olan Ahmet Seçkin ise su kuyusunun kendi tapulu arazisinde olduğunu ve bahçesindeki ağaçları bu kuyudan suladığını söyledi. Seçkin, 'Kuyuyu kullanamayacağını anlayan kaymakam, bizim de kullanmamamız için yıktırdı' diyor.

"DARP RAPORU ELİMİZDE"

Ahmet Seçkin’in anlattığına göre, arabasından inmesiyle kaymakam yakasına yapışıyor. Kaymakamın büyük kardeşi de tokat atıyor. Babalarının darp edildiğini gören Cemil ve Hasan Seçkin de olaya dahil oluyor. İki kardeş, kalabalık grup tarafından demir sopalarla dövülüyor. Cemil Seçkin’in bileği kırılıyor, kafası yarılıyor. Kafasına dikiş atılan Cemil Seçkin’e hastaneden cebir darp raporu ve on gün iş göremez raporu veriliyor. Diğer kardeş Hasan Seçkin’in de aldığı darbeler nedeniyle iki kaburgası kırılıyor. Tüm raporlar elimizde. Görüştüğümüz Seçkin ailesinin avukatı İbrahim Bozdoğan, aile bireylerinin ifadelerinde, Kaymakamın adını geçirmediğini belirtti. Ancak avukat Bozdoğan Kaymakamın da kavgaya dahil olduğunu, korumasının da köylülere saldırdığını söylüyor.

"HER HAFTA MALATYA’DAN GAZİANTEP’E GELİYOR"

Malatya Doğanşehir’de görev yapmasına rağmen Kaymakam Kılıç’ın her hafta, devlete ait makam aracıyla Gaziantep’teki köyüne geldiği belirtiliyor. Kamuya ait bir araçla ve koruma eşliğinde sürekli il dışına çıkan kaymakam, bu ziyaretler için üstlerinden izin almakta mıdır? Yoksa Malatya Valisi bu gezilerden habersiz midir bilemiyoruz.

"KAYMAKAMIN AMACI HAZİNE ARAZİSİ Mİ?"

Kaymakam Kılıç hakkında bir diğer iddia ise köyün mera arazisine göz diktiği yönünde. Deprem sonrası köyün çevresindeki 74 dönümlük meranın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tapu sicilinde Hazine adına tescil edildiğini belirten köylüler, itirazları üzerine konut yapılması planlanan araziye konut yapılamadığını ifade ediyorlar. Kaymakam Kılıç’ın bu araziyi konut yapmak için mülkiyetine almak istediği köylülerin iddiaları arasında.

MÜLAKATÇI KAYMAKAM VEKİLİ TERFİ EDİYOR!