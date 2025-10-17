CHP'li Öztürkmen'den araştırma önergesi: "PTT’nin en kıymetli 50 arazisi yağmalanıyor"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, PTT'ye ait toplam 326 bin metrekarelik 50 arsanın satışa çıkarılmasıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

Hasan Öztürkmen, önergesinde, "PTT'ye ait en kıymetli gayrimenkulleri yok pahasına satıyorlar. 20’ye yakın ilde bulunan toplam 326 bin metrekarelik 50 arsa ve arazi satışa çıkartıldı. Şehirlerin en kıymetli bölgelerinde bulunan bu gayrimenkuller için toplam 2.2 milyar TL gibi bir tahmini bedel öngörülmüş. Yani PTT’nin en kıymetli arazileri yağma ediliyor" dedi.

"PTT bir kamu kurumudur. Dolayısıyla varlıkları da kamuya aittir, yani halkın malıdır" diyen Öztürkmen, “Adeta yağma ettikleri kurumların dev zararlarını milli varlıkları satarak kapatmaya kalkmak bu millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

PTT TARİHİNİN EN HAZİN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

CHP'li Öztürkmen'in CHP'li 20 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunduğu araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Varlık Fonu yönetimindeki PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı) birçok kamu iktisadi kuruluşunun kaderini paylaşıyor. PTT 184 yıllık tarihinin en hazin dönemini yaşıyor.

PTT 2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL zarar açıklamıştı. Resmi raporlara göre zarar her yıl artarak devam etti. 2020'de 741 milyon TL, 2021'de 387 milyon TL, 2022'de 259 milyon TL, 2023'de 2 milyar 388 milyon TL, 2024'de ise 3 milyar 600 milyon TL zarar açıklandı. Son 6 yıldaki toplam zarar 8 milyar TL'yi aştı. PTT'de zarar tablosu kurumun ne kadar kötü yönetildiğini gözler önüne seriyor. Liyakatsiz yöneticiler eliyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri can çekişiyor. Sadece kurumu batırmakla kalmadılar, PTT'ye ait en kıymetli gayrimenkulleri yok pahasına satıyorlar. 20’ye yakın ilde bulunan toplam 326 bin metrekarelik 50 arsa ve arazi satışa çıkartıldı. Şehirlerin en kıymetli bölgelerinde bulunan bu gayrimenkuller için toplam 2.2 milyar TL gibi bir tahmini bedel öngörülmüş. Yani PTT’nin en kıymetli arazileri yağma ediliyor!

PTT bir kamu kurumudur. Dolayısıyla varlıkları da kamuya aittir, yani halkın malıdır. Adeta yağma ettikleri kurumların dev zararlarını milli varlıkları satarak kapatmaya kalkmak bu millete ihanettir. Çocuklarımızın geleceğinden çalmak demektir.

"PTT'YE ALINACAK PERSONEL AKP GRUPLARINDA BELİRLENİYOR!"

Peki, PTT nasıl bu hale geldi? Bunun önemli örneklerinden bir tanesini belgeleriyle tekrar hatırlatıyorum. Gaziantep AKP İl Başkanlığı Whatsapp grubunda paylaşılan 9 Ocak 2025 tarihli mesajda PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim isteniyordu. Eğer gelen isimler alınacak personel sayısından fazla olursa kura çekileceği belirtiliyordu. Gruptaki yazışmayı kamuoyuna açıkladım ancak aradan 8 ay geçmesine rağmen, bu açık usulsüzlükle ilgili hiçbir adım atılmadı. Görüyorsunuz, yüzbinlerce liyakatli gencimiz iş kuyruklarında beklerken, PTT'ye alınacak personel AKP gruplarında belirleniyor! İşte PTT böyle yönetildi. Daha doğrusu böyle batırıldı!

"MİLLİ VARLIKLARIMIZ TEK TEK SATILIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu varlıklarını peşkeş çekmek anlamına gelen özelleştirmelerin tam gaz gideceğini bütçe raporunda ilan etmişti. Kalan son milli varlıklarımız da tek tek satılıyor. 184 yaşındaki milli kuruluşumuz PTT’nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması, borç batağından çıkartılıp yeniden verimli hale getirilmesi ve kuruluşa ait milli varlıkların satışının durdurulması ulusal bir görevdir.”