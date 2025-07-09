CHP'li Öztürkmen'den Osman Gökçek'e: "Babanın milyonluk kayıp robotu nerede?"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı robotunun akıbetini sordu.

CHP'li Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı ve güncel değeninin 3 milyon 300 bin lira olduğunu iddia ettiği robotunun akıbetini sordu.

Öztürkmen'in yaptığı açıklama şöyle:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yaptırılan 'Melih Gökçek Robotu'na 2014’ün aralık ayında KDV hariç 127 bin lira ödenmiş. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 300 bin lira. Faturası ve çizim fotoğrafları bulunan robotun şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ankapark deposunda yok? Gören yok, bilen yok!

"OSMAN GÖKÇEK ŞOV YAPACAĞINA YANIT VER"

Osman Gökçek CHP'li belediye başkanlarına iftira atacağına babasının kayıp robotunun nerede olduğunu açıklasın. Robotun siparişi verilirken, istenen tasarım için Melih Gökçek’in fotoğrafı üzerinden bu gördüğünüz şablon da gönderilmiş. Şablonun Gökçek'in beden ölçülerine göre çizildiği görülüyor. Fatura da elimizde. Ödeme 'Konuşan Melih Gökçek Manken Oyun Sistemi' adıyla kesilmiş.

Sadece bu mu? Hayır! Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinden 30'un üzerinde 'Transformers' robot alınmış. İhale tarihi 22 Mayıs 2013. Bu ihalenin bedeli 17 milyon 657 bin 546 TL. Güncel değeri yaklaşık: 360 milyon TL. Vatandaşa sosyal yardım için kullanılması gereken bütçe robotlar için harcanmış. İşte AKP’nin soruşturmaya bile gerek görmediği Melih Gökçek’in sosyal belediyeciliği bu!

Peki şimdi Mansur Başkan ne yapıyor bu sosyal hizmetler bütçesiyle? Ankara'da ilkokula giden 18 bin 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği veriyor. Öğrencilere ücretsiz kantin fişi dağıtılıyor. Bugüne kadar 20 kez, toplam 235 milyon 833 bin 960 TL Başkent Kartları aracılığı ile ödeme yapılmış. Babasının ve partisinin rezaletlerine cevap veremeyen Osman Gökçek, gelmiş Meclis'te baklava kutularıyla gösteri yapmaya kalkıyor. Osman Gökçek şov yapacağına yanıt ver: Babanın milyonluk kayıp robotu nerede?”