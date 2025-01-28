CHP'li Öztürkmen'den, PTT'de 'bankamatik personeli' olduğu iddiası: "Yeni belgeleri sunuyoruz"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'te PTT yöneticileri arasında liyakatsiz atanmışların olduğunu ve bu atamaların içinde bankamatik personellerinin olduğunu açıkladı.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Gaziantep’te PTT'ye alınacak personel için AKP Gaziantep İl Başkanlığına kontenjan ayrıldığını gösteren yazışmaları belgeleriyle açıklamıştım. PTT'ye alınacak personel için AKP il yöneticilerinden birer isim istendiğini gösteren yazışmalar torpilin en net belgesiydi. Belgeleriyle ifşa ettiğim torpil rezaletinin üstünden bir hafta geçmesine rağmen bırakın bir soruşturma, görevden alma ya da istifayı, ilgili kurumlardan açıklama dahi gelmedi. Gelmediği gibi yazışmaların nasıl sızdığının peşine düştüler. Yüzbinlerce liyakatli gencimiz işsizliğin pençesinde kıvranırken, mülakatlarda gelecekleri çalınırken bu skandalın peşini bırakmayacağımızı ilan etmiştik. Öyle de yapıyoruz. Şimdi torpil skandalının aktörleriyle ilgili ulaştığımız yeni belgeleri kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

"PTT’NİN BANKAMATİK MEMURLARINDAN"

''Eski PTT Genel Müdürü ve PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'in amcasının oğlu olan PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik'in PTT'de fiili olarak çalışmadığını'' iddia eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Eski Şahinbey PTT Merkez Müdürü, şimdiki Karataş PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik… PTT kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Bozgeyik kurumda fiili bir iş yapmıyor. Ancak 75 bin TL civarında maaş alıyor. Tabiri caizse PTT’nin bankamatik memurlarından. Bozgeyik aynı zamanda Kızılay Gaziantep Şube Başkanı. Çift maaşlı imtiyazlı memurlardan. Çifte maaşlı Mustafa Bozgeyik, eski PTT Genel Müdürü ve PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik'in amcaoğlu. Tesadüfün bu kadarı. Kenan Bozgeyik, PTT Genel Müdürlüğü yaptığı 2016-2020 yılları arasında kurumu 1.2 milyar TL zarara uğratmakla suçlanmıştı. Kenan Bozgeyik 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’nin (HEAŞ) yönetim kurulu başkanlığıyla ödüllendirilmişti."

"ADETA DOKUNULMAZ KONUMDALAR"

''Bir diğer PTT yöneticisi Gaziantep PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç'a ait de birçok şikayet olduğunu'' ifade eden Öztürkmen, şunları söyledi:

"Gaziantep PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç da Mustafa Bozgeyik gibi kurum içinde tartışılan isimler arasında. Hem Burgaç hem de Bozgeyik hakkında 11 PTT memuru tarafından yapılan şikâyetlerin yaklaşık 8 aydır müfettişin önünde beklediğini ve bir türlü gerekli adımların atılmadığını öğrendik. Adeta dokunulmaz konumdalar. İki yönetici hakkında PTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına da iletilen şikâyet dosyasına ulaştık. Dosyada neler var? Bakınız, PTT memurları, ‘dokunulmaz’ yöneticileri Burgaç ve Bozgeyik hakkında hangi şikâyetleri iletmişler:

Mevlüt Burgaç, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'e üye olmayan, rakip sendikalarda örgütlenen memurlara baskı yapmakla suçlanıyor. Başka sendikaya üye olan personelin görev yerlerini değiştirmek, baskı ve mobbing uygulamakla itham ediliyor.

Eski Şahinbey PTT Merkez Müdürü, şimdiki Karataş PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik, PTT personeli tarafından işe gelmemekle, buna rağmen fazla yol ve yemek parası almakla suçlanıyor. Yine Bozgeyik'in izinsiz yurtdışına çıktığı, olay ortaya çıkınca durumun sahte belgeler tanzim edilerek örtüldüğü iddia ediliyor. Aynı zamanda Kızılay'daki görevleri hatırlatılan Bozgeyik'in bunu saklamadığı PTT'de Kızılay yeleğiyle dolaştığı suçlamalar arasında. PTT’de yaşananlar, iktidarın kamu kurum ve kuruluşlarını liyakatsiz yandaşlar için birer arpalığa çevirdiğinin sadece bir örneği. Bu usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağız.''