CHP'li Öztürkmen'den 'vurgun' uyarısı: "İthal etleri vatandaş değil et baronları yiyor!"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et ithalatı talimatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yerli üreticilerin zor durumda olduğunu, buna rağmen Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithal etmesine teqki gösteren Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarında fahiş fiyat artışı yaşanacağı haberleri konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, et ithalatında gaza basılacağının mesajını verdi. Erdoğan, dünkü açıklamasında, 'Vatandaş kırmızı ete uygun fiyatlarla ulaşabilsin diye, gerekirse süratle Uruguay'dan, Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithali yapalım talimatı verdim' dedi.

"205 TL’YE MAL OLAN BU İTHAL ETLER 550 TL’DEN SOFRAYA GELİYOR"

Et piyasasının aktörlerinden öğrendiğimize göre, ESK canlı hayvanın kilosunu 4 dolara (136 TL), karkas etin kilosunu 7 dolara (238 TL) ithal ediyor. Ancak bu etler ESK eliyle vatandaşa sunulmak yerine belli büyük et simsarlarına toplu olarak satılıyor. Binlerce ton ucuz et 11 büyük firmada toplanıyor. ESK bu firmalara etlere düşük fiyattan satmaları şartıyla veriyor ancak takip etmiyor. Kilosu 205 TL’ye mal olan bu ithal etler en ucuz haliyle 550 TL’den vatandaşın sofrasına geliyor. Bonfile, antrikot ve biftek ise 900, bin TL arasında satılıyor. Aradaki devasa fark et baronlarının cebine inerken vatandaş yine kasabın, marketin önünden geçemiyor.

"SIR GİBİ SAKLIYORLAR"

Önce ESK, son iki yılda ithal ettiği etleri ve kesimlik canlı hayvanları hangi et firmalarına peşkeş çektiğini açıklasın. Çünkü biz altı aydır hem Tarım ve Orman Bakanlığı'na hem de Et ve Süt Kurumu'na ısrarla soruyoruz. Soru önergeleri veriyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz. Ancak ithal etlerin kaç liradan getirildiğini, Türkiye'de hangi büyük firmalara kaç liradan satıldığını bir türlü öğrenemedik. Sır gibi saklıyorlar.

Üstelik yılın başında ESK, 2024 yılı için rekor ithalat yapılacağını duyurmuş, karkas etin yanı sıra peyder pey tam 600 bin büyük baş hayvan ithal edileceğini açıklamıştı. Tam 600 bin büyük baş hayvandan ortalama 250 kilogram karkas et çıktığı hesaplanırsa, 150 milyon kg karkas et demek! Sayılara bakınca vurgunun büyüklüğü görülecektir.

Öte yandan, Rekabet Kurumu, 2023 yılının sonunda piyasayı manipüle ettikleri, arzı kısarak ortak fiyat belirledikleri şikayeti üzerine 11 büyük et şirketi hakkında inceleme başlatmıştı. Bunlar arasında sadece Namet firmasına 72 Milyon 986 bin TL ceza kesildiğini öğrendik. Tabii karlarına bakınca bu cezanın devede kulak olduğu görülüyor.

"TÜRK ÜRETİCİSİNİ DERİNDEN ETKİLEYECEK BİR KARAR"

İktidarın görevi, et patronlarını daha da zengin etmek değil, vatandaşın ucuz ete erişimini sağlamaktır. Daha önemlisi, Türk hayvancılığına, yerli üreticimize büyük darbe indiren et ithalatı politikasını bir an önce terk ederek, yerli hayvancılığı ve üreticilerimizi korumaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasından anlaşıldığı üzere ithal edilecek hayvanlar besilik değil, kasaplık. Yani Türk üreticisini derinden etkileyecek bir karar.

Önemli bir ayrıntı daha gözümüzden kaçmadı. Et ve Süt Kurumu (ESK), basında et fiyatlarında fahiş artış yaşanacağı haberleri üzerine açıklama yapmış, ihtiyacı karşılayacak düzeyde canlı hayvan ve et stoklarının olduğunu duyurmuştu. Böyle ise Erdoğan neden et ithalatı talimatı verme gereği duymuştur? Ya Erdoğan doğru söylemiyor ya da ESK ya da büyük et vurgunu için zemin hazırlanıyor. Hem yerli üretimi baltalayan hem de vatandaşımızı pahalı ete mahkûm eden bu büyük vurgunun ve vurguncuların peşindeyiz ve sonuna kadar gideceğiz."