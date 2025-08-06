CHP'li Öztürkmen: Diyanet ‘kayınço’yu neden saklıyor?

HABER MERKEZİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kayınbiraderi Enver Başar’ı Diyanet’e atamasıyla ilgili TBMM'ye yönelttiği soru önergesine 7 ay sonra verilen yanıta tepki göstererek "Diyanet ‘kayınço’yu neden saklıyor?" dedi.

Öztürkmen'in aktardığına göre, Erbaş, mesleği "ışık operatörü" olan kayınbiraderi Enver Başar’ı Diyanet’e "danışman" olarak atadı.

Başar’ın asıl mesleğinin canlı performans sergilenen sahnelerde ışık operatörlüğü olduğunu belirten CHP'li Öztürkmen "Bu meslekle, Diyanet'te nasıl bir “müşavirlik” hizmeti sunduğu haliyle tartışma konusu oldu. Üstelik müşavirlik görevi gereği Ankara'da yaşaması gereken Başar'ın İstanbul'da yaşadığı da iddialar arasındaydı. Ali Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar “başkan müşavirliği” kadrosundan geçen aylarda emekli oldu" dedi.

ÖNERGEYE 7 AY SONRA YANIT VERİLDİ

Konuya ilişkin 31 Ocak'ta TBMM'ye soru önergesi verdiğini ifade eden Öztürkmen, "Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’dan bu skandala yanıt vermesini istemiştim.Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’dan 7 ay sonra yanıt geldi. "Yanıt" dediğime bakmayın iki paragraflık yazıda Enver Başar’la ilgili sorularımın hiçbirine yanıt verilmedi.

Öztürkmen'in soru önergesine şu yanıt verildi:

"Diyanet’teki atamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan yöneticilere ilişkin bilgilere, anılan Başkanlığın internet adresinden ulaşılabilmektedir."

Öztürkmen, Diyanet’in sitesinde ne Enver Başar’la ilgili ne de diğer yöneticilerle ilgili bilgilerin yter almaıdğını vurgulayarak "Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığı makamı, Ali Erbaş’ın kayınçosuna uygulanan ballı atamayı görmezden gelmektedir. Adeta kayınçoya yapılan ballı kıyağı saklamaktadır. Diyanet İşleri de aylardır sorularımız karşısında sessiz kalmayı seçmektedir" sözlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA VE DİYANET'E ÇAĞRI

Liyakat vurgusu yapan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na 4 soru yönelterek, "Milyonlarca liyakatli gencimiz atama beklerken, mülakatlarda hakkı yenirken, kamudaki eş-dost atamaları milletimizin canına tak etmiştir. Diyanet’i yüzde 83 oyla en güvenilmez kurum haline getiren, milleti dinden imandan soğutan Ali Erbaş ya milletimiz adına kayınçosuna yaptığı ballı atamaya yanıt vermeli ya da o koltuğu derhal terk etmelidir. Sorularımız ortada bırakılamaz! Tekrar sesleniyorum: Diyanet “kayınço”yu neden saklıyor?" dedi.

Öztürkmen'in soruları şöyle:

1- Enver Başar'ın mezuniyet durumu ve Diyanet'ten önceki mesleği nedir? Başkanlık Müşavirliği kadrosuna atanan Enver Başar'dan hangi alanlarda istifade edilmiştir?

2- Enver Başar'ın Diyanet'te çalıştığı dönem ikameti hangi ildedir? Başar'ın bu süre içinde İstanbul'da yaşadığı doğru mudur?

3- Enver Başar'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştığı dönemde izinli, mazeretli ve raporlu olduğu gün sayısı kaçtır? Görev süresi boyunca izinsiz mesaiye gelmediği gün sayısı kaçtır?

4- Ali Erbaş ile akrabalık bağı olan kaç kişi Diyanet’te çalışmaktadır?