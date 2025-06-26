CHP'li Öztürkmen: PTT'de torpille atama yapıldı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuda yaşanan bir torpil skandalını belgesiyle açıkladı. Öztürkmen, “AKP'nin adeta arpalığa çevirdiği PTT'de skandallar bitmiyor. Yandaş sendikanın Whatsapp grubundaki yazışmalar torpil çarkının nasıl işlediğini gözler önüne serdi. “Müdür vekili” olmak isteyen yandaş sendikacı torpil talebiyle birlikte CV’sini grupta paylaştıktan kısa süre sonra istediği göreve atandı” dedi.

PTT'DE YAŞANANLAR İLK DEĞİL

Konuya ilişkin konuşan CHP’li Öztürkmen, “PTT'ye alınacak personel için AKP Gaziantep İl Başkanlığına kontenjan ayrıldığını gösteren yazışmaları geçen ay kamuoyuna belgesiyle açıklamıştım. AKP yöneticilerinden PTT'ye alınacak personel için birer isim istendiğini gösteren yazışmalar torpilin en net belgesiydi. Açıklamalarım kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ancak sorumlulardan gık çıkmadı. Bir savcımız çıkıp da buradaki usulsüzlüğü soruşturmadı. Ancak biz bu rezaletin peşini bırakmayacağımızı ilan etmiştik. Öyle de yaptık. PTT’de yaşanan yeni bir skandalın belgesine ulaştık" dedi.

'MÜDÜRLÜK TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ'

İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Gaziantep Whatsapp grubunda, Birlik Haber-Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz, torpil talebinde bulunduğunu ve ve CV’sini paylaştığını ifade eden Öztürkmen, "PTT çalışanı Yorulmaz, “Başkanım” diye hitap ettiği Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök’ten “PTT Başmüdür Yardımcısı” ya da “müdür vekili” yapılmasını talep ediyor. Böylece “müdür maaşı” alabileceğini belirtiyor. Yorulmaz, CV’sini daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de verdiğini ve “Yardımcı olacağını” söylediğini anlatıyor. Yorulmaz, Ahmet Gök’ten CV’sini Fatma Şahin’e ve AKP Milletvekili Abdulhamit Gül’e atmasını da istiyor. Yorulmaz, talebinin sonunda kızının geçen dönem AK Parti İl Yönetiminde yer aldığını da hatırlatıyor. Bu yazışmalardan kısa süre sonra Yorulmaz’ın torpil talebi yerine getiriliyor. Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nün 20 Eylül 2024 tarihli atama kararıyla Yorulmaz, PTT Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlüğüne atanıyor. Üstelik Yorulmaz lisans değil önlisans mezunu" dedi.

'SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

CHP'li Öztürkmen, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında dirsek çürütürken, sınavlarda ter dökerken, AKP 23 yıllık iktidarı boyunca bir torpil düzeni inşa etti ve kamu kurumlarını liyakatsizler ordusuyla doldurdu. Hiçbir AKP’li siyasetçiyi istifaya davet etmiyoruz. Çünkü “istifa” onların defterinden çoktan silindi. Ancak bir umut Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Çünkü torpil, suçtur ve görevi kötüye kullanmaktır! AKP’nin inşa ettiği torpil düzenini eninde sonunda yıkacağız. Görevlere bu vatanın çalışkan ve liyakatli gençleri gelecek".